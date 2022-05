Laís Bodanzky, realizadora de "A Viagem de Pedro": "Será que o Brasil mudou mesmo, assim tanto, ou continuamos a mesma coisa?"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em 1831, D. Pedro I abdica do trono brasileiro e deixa o filho, Pedro II, no lugar. Embarca numa viagem de regresso a Portugal para libertar o país onde nasceu do obscurantismo que encontra nas ambições absolutistas do seu irmão, D. Miguel. “A Viagem de Pedro”, filme de Laís Bodanzky (“Chega de Saudade”, de 2008, ou “Como Nossos Pais”, de 2017), que se estreia esta semana em Portugal, usa essa viagem para contar a história de D. Pedro I do Brasil, D. Pedro IV de Portugal e do homem num microcosmos. Enquanto o faz, a realizadora fala também do Brasil “que era independente há dez anos” e de como algumas coisas, até hoje, ainda não mudaram.

D. Pedro é interpretado por Cauã Reymond, também produtor do filme, num elenco que conta com Welket Bungué, Victoria Guerra, Isac Graça, Luísa Cruz, João Lagarto, Sérgio Laurentino e Francis Magee, um esforço conjunto entre Brasil e Portugal. “A Viagem de Pedro” debruça-se também sobre a vida sexual e sentimental do Imperador, ou melhor, de como perdeu o impulso sexual e dele lhe resta apenas a memória, de como o passado o persegue a caminho de um futuro incerto, do qual tem medo.

É esse o D. Pedro que o espectador encontra. Em viagem num barco – embora não seja apresentado assim –, com uma mulher lindíssima, Amélia (Victoria Guerra), que não consegue satisfazer e com um destino incerto, com receio do que poderá encontrar e de qual será o seu fim. Aproveitámos a visita da realizadora a Portugal para a entrevistar no sítio mais apropriado, com D. Pedro IV a olhar-nos de cima: no Rossio, em Lisboa.

[o trailer de “A Viagem de Pedro”:]

O filme está enquadrado na celebração dos 200 anos da independência do Brasil. Porquê contar uma história que aconteceu dez anos depois da independência, quando D. Pedro está a abandonar o Brasil?

Quando o projeto começou não foi pensado para se estrear no bicentenário da independência. Aconteceu: levantar a produção, filmar, finalizar… e ter tudo interrompido pela pandemia. Cá estamos agora. Acho interessante que se comemore o bicentenário, porque o filme não é uma comemoração, ele não fala sobre a independência, mas sobre esta personagem que fez a independência do Brasil vindo de Portugal. A pergunta fica: deve-se comemorar? E que independência é esta que o Brasil fez? É uma independência em que toda a opressão no país permaneceu para as classes populares. Toda a opressão de uma época, sociedade, em que hoje com o olhar contemporâneo, podemos encontrar uma operação de género, de raça, um país onde ainda hoje a maior parte da população é preta e metade da sociedade é homem, metade é mulher, e a mulher nunca teve o espaço e o respeito, sendo que ela sempre participou nos bastidores da vida política. A própria independência do Brasil, se você pegar nos documentos, a assinatura, é da Leopoldina, não é do D. Pedro. Uma mulher que sofreu muito nas mãos do D. Pedro… O filme é um pergunta, como foi feita esta independência, por quem, para quem e se ela realmente aconteceu. Na minha opinião, não aconteceu. Continuamos um colonialismo, seguiu na mesma. Mesmo quando terminámos a escravidão no Brasil, ela não acabou, permaneceu. Porque não teve um projeto de país, isso não foi feito.

Tinha a intenção de, de alguma forma, mostrar tudo isso quando começou este projeto?

O filme não tem a intenção de se debruçar sobre questões políticas e factos históricos, mas atravessa esta personagem conhecida no Brasil e em Portugal. É uma forma de fazer uma viagem no tempo e respirar aqueles ares, de como era o quotidiano de um homem que, por acaso, era o Imperador. E como ele se comportava com tanto poder. Então a gente vê essa operação de género, de raça, nas pequenas coisas do dia, o barco representa um microcosmos do que era o Brasil naquela época, com os seus andares, com toda a sociedade e todas estas divisões de poder. O filme é muito mais para falar de como era o Brasil daquela época, com um olhar contemporâneo. Queria provocar no espectador uma dúvida: será que o Brasil mudou mesmo, assim tanto, ou continuamos a mesma coisa? Na minha opinião, continuamos a mesma coisa.