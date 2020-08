Ao todo, 80 utentes (de um total de 84) e 26 trabalhadores do lar ficaram infetados — 16 idosos acabaram por não resistir, bem como uma funcionária e um motorista da Câmara Municipal, alheio à instituição. De acordo com Filipa Lança, a responsável pela auditoria, ao contrário do que se poderia prever, a maioria dos pacientes não morreu de pneumonia provocada pela Covid-19, mas de desidratação e agravamento das doenças crónicas de que já padecia — “Foram referenciados ao hospital já numa fase tardia. [Morreram] por descompensação das suas patologias crónicas de base agravadas por estados de desidratação”, disse em entrevista à SIC.

A funcionária ouvida pelo Observador confirma e assegura: o problema não é sequer de agora. “A desidratação não aconteceu em dois dias, já vinha de trás, uma pessoa não chega a esse estado num dia. Se aos que estão ali no salão muitas vezes não lhes dão água, imagine aos que estão nos quartos e não têm como sair de lá. É o ‘já venho’. E depois nunca mais aparecem”, revela, resguardada de olhares indiscretos num apartamento pedido emprestado de propósito a um amigo, a escassos metros do lar da Fundação.

Maria Rosa só tinha um rim a funcionar, deu entrada no hospital em estado de desidratação

Foi num estado avançado de desidratação que a avó de Leonardo Pereira, infetada com Covid-19, deu entrada no Hospital do Espírito Santo, em Évora, no final de junho. “Tinha 71 anos e era uma pessoa doente, só tinha um rim a funcionar, fazia hemodiálise e precisava muito de beber água. Os médicos perguntaram como era possível uma pessoa daquela idade, com os problemas que tinha, chegar desidratada daquela maneira”, conta o neto ao Observador, revoltado e ao telefone desde Safara, onde mora, a cerca de 30 quilómetros de Barrancos e da fronteira com Espanha.

Durante cerca de um mês, Maria Rosa Aleixo, que se mudou para o lar da Fundação há cerca de dois anos, esteve internada, ventilada e em coma induzido. Depois, começou a melhorar: “Os últimos três testes que fez já deram negativo, os médicos disseram que ela talvez pudesse sair em breve. Depois apanhou uma bactéria e morreu, no dia 29 de julho”, recorda Leonardo, que esta quarta-feira resolveu criar um grupo no Facebook para reunir “familiares, funcionários e amigos” do lar da Fundação e exigir “justiça”.