Depois da passagem por várias secções das modalidades do FC Porto e depois de subir a chefe do departamento de futebol tendo José Maria Pedroto como técnico, Pinto da Costa saiu do clube no célebre Verão de 1980 mas voltou, em abril de 1982, pela porta grande. Ou maior, entenda-se: a presidência dos azuis e brancos. Nessa época, com o austríaco Hermann Stessl no comando da equipa em mais uma aposta falhada de Américo de Sá, o Sporting do inglês Malcolm Allison fez a dobradinha, o Benfica terminou na segunda posição e os dragões não foram além do terceiro lugar. A história do Campeonato era escrita entre os rivais de Lisboa com 40 triunfos em conjunto entre as 48 edições disputadas; a partir daí, a história do Campeonato começou a ser escrito por Pinto da Costa.

Desde que assumiu a presidência do FC Porto, o decano dirigente alcançou até 2020 um total de 22 Campeonatos, 76% de todos os triunfos do clube na principal competição (29). Mais do que isso, os dragões ganharam nesse lapso mais Campeonatos do que Benfica (13), Sporting (três) e Boavista (um) juntos, numa diferença que é sobretudo acentuada na comparação com os leões: se com a vitória de 1982 o conjunto de Alvalade tinha mais nove títulos do que os azuis e brancos, hoje tem menos 11 títulos do que os azuis e brancos. E pelo meio ainda houve o famoso penta com Fernando Santos, que superou o tetra na altura dos Cinco Violinos que era recorde.

Mas este título, o segundo em três anos com Sérgio Conceição no comando, tem outro significado para o dirigente que leva 13.963 dias na presidência no clube. Logo à cabeça porque pela primeira vez numas eleições teve mais do que um adversário (e mesmo que fosse só um, não acontecia há quase 30 anos…) e foi obrigado a “trabalhar” numa campanha sem debates mas onde teve a preocupação de mostrar um projeto para o futuro com novos e mais fortes nomes; depois porque, se é verdade que o atual técnico tinha conseguido quebrar o maior jejum de títulos de Pinto da Costa (entre agosto de 2013, com a Supertaça, e maio de 2018), agora mostrou que não existem razões para se falar em hegemonia do rival – nos últimos dez anos, ganhou tantos Campeonatos como o Benfica (cinco); nos dez anos anteriores ganhou seis contra dois dos encarnados; nos dez anteriores a esse ganhou sete contra dois.

Em resumo, e recapitulando o currículo do FC Porto no futebol, os azuis e brancos tinham sete Campeonatos, quatro Taças de Portugal e uma Supertaça entre 1935 e 1981. Ou seja, 12 títulos em 46 anos. Agora, de 1982 para a frente, levam duas Taças dos Clubes Campeões Europeus/Liga dos Campeões, duas Taças UEFA/Liga Europa, duas Taças Intercontinentais, uma Supertaça Europeia, 29 Campeonatos, 16 Taças de Portugal e 21 Supertaças. Ou seja, 61 títulos em 38 anos. E esse é um dos principais legados de Pinto da Costa nos dragões.

1981/82: 0 títulos

Primeira Liga: 3.º lugar (a 3 pontos do Sporting)

Europa: Quartos-de-final da Taça das Taças (Standard Liège)

Taça de Portugal: Quartos-de-final (Benfica)

Supertaça: Vencedor (Benfica, ainda com Américo de Sá presidente)

Treinador: Hermann Stessl

Jogador com mais jogos: Fonseca (43)

Jogador com mais golos: Jacques (34)

1982/83: 0 títulos

Primeira Liga: 2.º lugar (a 4 pontos do Benfica)

Europa: 2.ª eliminatória da Taça UEFA (Anderlecht)

Taça de Portugal: Finalista vencido (Benfica)

Treinador: José Maria Pedroto

Jogador com mais jogos: Eurico (41)

Jogador com mais golos: Fernando Gomes (50)

1983/84: 2 títulos (2 no total)

Primeira Liga: 2.º lugar (a 3 pontos do Benfica)

Europa: Finalista vencido da Taça das Taças (Juventus)

Taça de Portugal: Vencedor (Rio Ave)

Supertaça: Vencedor (Benfica)

Treinadores: José Maria Pedroto e António Morais

Jogadores com mais jogos: Jaime Pacheco e Zé Beto (48)

Jogador com mais golos: Fernando Gomes (22)