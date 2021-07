Em que é que consiste esta exposição?

Vamos ter sobretudo obras que se referem a cidades, como se fosse um elogio aos tempos modernos, porque a sociedade atual é muito citadina. Temos cidades mais românticas, com os doges de Veneza, e ao mesmo tempo temos o Rossio. Há outro conjunto muito interessante, que é do “Espacillimité”, um conjunto de obras que o Nadir realizou depois de voltar do Brasil, onde trabalhou com o Oscar Niemeyer e fazia parte dos artistas ligados à galeria Denise René. Procuravam introduzir um movimento na obra de arte que então era estática. Temos a composição geométrica que inicia a fase imersiva, está numa sala imersiva onde as pessoas podem entrar. Também considero muito importante a composição do período barroco. A conceção dessas obras foi em Paris mas o Nadir dizia que, ao olhar as fachadas barrocas, principalmente do Porto, extraiu elementos, as curvas, as espirais, isolou-os, agregou-os e criou essa composição a que chamou período barroco.

Uma exposição num centro comercial fica acessível a qualquer pessoa. É mesmo essa a ideia?

Por isso é que é interessante. Muitas vezes, não é que as pessoas não gostem, mas não têm possibilidades, mesmo as pessoas mais simples que não frequentam museus porque não foram educadas assim, não foram sensibilizadas para isso. O facto de aparecer num espaço comercial, onde circulam pessoas de todos os extratos sociais, permite levar a arte a todos os públicos. Às vezes, há pessoas que também podem sentir-se intimidadas ao entrar num museu, porque não estão habituadas. Uma vez um senhor, que ia integrado num grupo, deixou uma nota que dizia: “Tenho a quarta classe, tenho 75 anos e é a primeira vez que visito uma exposição”. Dizia que estava encantado e que na semana seguinte voltaria com a mulher. A arte é para ser usufruída por todos. Para Nadir, a arte tem como objetivo criar beleza e harmonia, para olharmos e sentirmos uma espécie de deleite. Depois, por outro lado, para ele toda a obra está sujeita a uma morfometria, a uma matemática que existe em todo o lado. Não há nada neste mundo que não tenha matemática, desde o funcionamento do universo até ao desenho de uma cadeira. A maneira como as formas se organizam eleva qualquer objeto à categoria de obra de arte.