Como vê a recente polémica em relação à exoneração da Direção Geral do Património?

Estamos habituados a instituições e a entidades que dependem de decisões políticas e temos de as aceitar. Estou há pouco tempo neste cargo para poder fazer um avaliação do modo como a administração pública se organiza na área da cultura e do património, é uma área naturalmente difícil. Sabemos que a cultura felizmente tem um ministério, o que já quer dizer alguma coisa, que trata desta área e tem havido um conjunto de propostas importantes dentro e fora da área do património que terão o seu impacto. No contexto que vivemos no último ano e meio, não podemos achar que as medidas anunciadas serão imediatas, nestas áreas o tempo é lento e longo, demora a consolidar-se o impacto das medidas.

Que diferenças vê entre a cultura que se faz a Norte e a Sul? Prendem-se com questões orçamentais ou de públicos?

Temos um país pequeno e bastante assimétrico, desde logo em termos de população. O litoral tem uma faixa densamente povoada e o litoral não, penso que a grande diferença resida aí e não propriamente Norte-Sul. Se repararmos na maneira como os apoios à cultura estão preparados, essa questão Porto e Lisboa acaba por não fazer muito sentido. A Direção Geral das Artes, por exemplo, cobre todo o território, aos seus apoios candidatam-se estruturas do país inteiro e por vezes vemos que há ponderações positivas para estruturas em áreas mais despovoadas no interior. Não partilho propriamente da ideia de que existe uma preferência ou uma valorização daquilo que existe no Sul face ao que existe no Norte. Se me disser que existe uma concentração maior de museus nacionais em Lisboa em relação ao Porto, sim. Nós cá temos apenas um com esse estatuto, que é o Museu Nacional Soares dos Reis, mas para isso temos de encontrar razões históricas e talvez não sejam razões imediatas.

Será algo irreversível?

Gosto que na área da cultura haja alguma capacidade de consolidar as decisões tomadas, de não as reverter por pretextos imediatos. Se pensaremos nos museus que dependem da DRCN, eles têm uma função que é tão relevante a nível local, regional ou nacional. Não é pelo estatuto que devemos reconhecer maior ou menor importância a essas entidades. Quando se fala deste diálogo entre o Norte e o Sul, é este tipo de situações que vêm à conversa, não são situações substanciais, são situações de carácter formal e que não são os mais importante.

Braga e Guimarães são exemplos de uma descentralização regional da cultura, algo que talvez não aconteça da mesmo forma no resto do país. São cidades que efetivamente podem servir de exemplo?

A questão é que as condições são diferentes no que toca às pessoas que lá estão sediadas, às instituições de ensino superior e ao tecido empresarial. Há um conjunto de situações que permite a estas cidades ganhar esta dinâmica. A DRCN tutela em Guimarães três estruturas – o Museu Alberto Sampaio, o paço dos Duques e o Castelo de Guimarães – que têm um papel fundamental a nível nacional, estão muito ligadas à historia de Portugal, ao nosso território e têm um fluxo de visitantes absolutamente extraordinário. Estes edifícios estão numa cidade com uma grande tradição cultural, com um conjunto de associações com décadas de trabalho e uma articulação que leva ao desenvolvimento artístico. Braga é um caso também muito interessante de dinamismo, onde DRCN tutela dois museus, o Museu dos Biscainhos e o Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa. É outro exemplo de uma cidade em que a tutela municipal e a tutela nacional se complementam e se articulam muito bem. Parece-me fundamental que não exista uma sobreposição e uma redundância, para isso é fundamental que haja um diálogo entre todas as entidades.

Noutras cidades é difícil replicar esta harmonia?

Sim, nas cidades do interior a dinâmica é imediatamente distinta porque há menos massa crítica. Por outro lado, há áreas seguramente com menos população e com um tecido empresarial mais frágil, mas onde se podem ir buscar outros parceiros. Bragança, por exemplo, está completamente diferente dos últimos anos, modernizou-se, organizou-se em termos culturais, ficou mais interessante e depois tem o Instituto Politécnico. Em cidades onde são mais escassos alguns interlocutores, o ensino superior para mim tem de ser um parceiro.

Porque é que a dinâmica do ensino superior é tão importante a nível cultural?

A presença de jovens, professores, investigadores e estudantes Erasmus confere às cidades um rejuvenescimento. Não é uma coisa imediata e automática, porque muitas vezes sabemos que esta massa de estudantes que circula passa e não pára. Em todo o caso, numa cidade que tenha um estabelecimento de ensino superior percebemos que há um conjunto de dinâmicas, pequenos negócios e atividades culturais que acabam por ter outro tipo de público.