Claro que em 1982 eu não percebia do que falava de facto Laurie Anderson, era demasiada complexidade para a minha capacidade de compreensão, mas “O Superman”, apesar da temática catastrofista, é uma fantasia eletrónica, perfeitamente capaz de cativar uma miúda a entrar na adolescência e à procura de modelos femininos. Laurie Anderson foi o meu modelo. Até tentei ter o cabelo como ela, mas nunca consegui ter tanta pinta. Também comecei a usar blazers, mas nunca tive nenhum branco e, mais tarde (no 9º ano), fui estudar alemão por causa de “Example #22”, uma das faixas de Big Science (e de “99 Luftballons” de Nena, que saiu depois, confesso).

Quando digo que escolhi como primeiro disco aquele em que me revia mais, é porque me projetei naquela figura: Laurie Anderson era mulher e fazia a música mais extraordinária que alguma vez tinha ouvido. Big Science foi o meu disco de empoderamento, quando a palavra ainda não fazia parte do léxico e eu não tinha grande ideia do conceito, mas precisava de incentivo para crescer confiante de que, sendo mulher, podia fazer coisas “estranhas”,“diferentes” e “importantes”, como ela. Na altura, pouco sabia sobre Laurie Anderson, e menos ainda sobre a vanguarda artística de Nova Iorque de onde ela vinha. Mas também foi por causa dela que fiquei atenta e fui descobrir John Giorno, William Burroughs, Philip Glass e outros com quem ela trabalhou ou que gravitavam no mesmo universo.

[o vídeo de “O Superman”:]

Embora percebesse algumas das mensagens que Laurie Anderson estava a passar em Big Science, tal como Margaret Atwood (autora de Handmaid ‘s Tale, na altura tinha pouco mais de 40 anos), não atingia a profundidade da coisa. Num artigo recente no The Guardian, Atwood fala sobre Laurie Anderson e o impacto de “O Superman” e confessa que, em 1981, quando o single saiu, não entendeu que a canção era sobre uma operação militar fracassada, a Operation Eagle Claw, em 1980, que pretendia retirar 52 diplomatas americanos do Irão. Se para ela, mais velha e a viver no Canadá, não foi óbvia a relação, no meu caso, esse tipo de interpretação estava totalmente fora de limites, por muito que lesse as letras impressas no inlay e visse notícias na televisão. As dinâmicas da geopolítica eram-me completamente estranhas, mas até percebia que havia uma anomalia tecnológica no Super Homem e que Big Science, o disco, estava cheio de solidão e confusão.

Laurie Anderson já falou várias vezes do seu álbum de estreia e das motivações na altura, mas o assunto voltou com uma nova reedição agora lançada, até porque Big Science parece mais pertinente do que nunca. Numa listening party recente, no Twitter, deixou claro: “Big Science é sobre tecnologia, tamanho, industrialização, mudança de atitude em relação à autoridade e individualidade. Às vezes é alarmista, pintando o país como um prédio em chamas, um avião em queda. Tecnologia lado a lado com o apocalipse. O absurdo, O dia a dia”.

Começa logo em “From The Air”, a primeira canção:

“good evening, this is your captain

we are about to attempt a crash landing…”

Todo o tom é nervoso, agravado por saxofone e clarinete ansiosos e batida seca, mas o efeito é hipnótico. “This is your captain, we are all going down together”, continua Laurie Anderson, com clareza técnica, voz ligeiramente irónica e desapaixonada. “This is the time and this is the record of the time”, repete mecanicamente, marcando o primeiro momento de Big Science com uma queda de avião. O sinal óbvio do colapso iminente do sonho tecnológico americano. Se “O Superman”, o single, já anunciava uma grave falência técnica no sistema, o álbum Big Science traça o perfil de uma América perdida na sua mitologia capitalista de grandiosidade e dominação.