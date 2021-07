A execução “assustadora” do investimento público este ano

As contas conhecidas até ao momento ainda nem chegam a meio do ano — e o primeiro semestre foi muito condicionado pela pandemia, ao sabor de confinamentos e desconfinamentos —, mas é certo que a expectativa criada por João Leão para o investimento público no Orçamento do Estado está ainda bem longe de ser cumprida.

Quando o ministro das Finanças se defendia dos ataques da oposição no último processo orçamental, a 23 de outubro, deixou bem vincada a promessa de um aumento do investimento público em 23% para este ano — também empurrado pelos fundos europeus. “O que não falta agora é dinheiro para investimento público”, disse, confiante, o ministro. “Não é uma questão orçamental, porque há dinheiro” para esse investimento.

O dinheiro do Programa de Recuperação e Resiliência está reservado para o segundo semestre, depois da aprovação da Comissão Europeia e do Conselho da UE, embora sempre sujeito aos labirintos burocráticos que estes processos também implicam no âmbito das candidaturas nacionais. Será que os 890,1 milhões de euros previstos para o PRR neste ano (de um total de 14,3 mil milhões) vão mesmo ser gastos na totalidade? Ou vão resvalar para o ano seguinte? O próprio ministro das Finanças reconheceu em outubro que “o grande desafio não é a falta de verbas, o grande desafio é capacidade de executar rapidamente” os fundos europeus.

Convém ainda fazer a ressalva de que os 23% a que o ministro João Leão se referia têm como base o orçamento inicial desta rubrica para 2020, que não chegou a ser cumprido. Isto é, o que o ministro ambicionava para este ano, em outubro, representava um acréscimo de 54,2% face ao que realmente se investiu no ano passado. No total, é suposto o país beneficiar de 7.714 milhões de investimento público até ao final do ano.

O problema? Na execução orçamental até maio (sempre com valores em contabilidade pública, ou seja, tendo em conta o momento em que, de facto, o dinheiro sai dos cofres do Estado), o Governo não vai além dos 1.802 milhões de euros — apenas 42 milhões a mais do que no ano passado.