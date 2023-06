“Légua” é a primeira ficção da dupla de realizadores – e casal – João Miller Guerra e Filipa Reis. A obra conjunta estava a evoluir neste sentido, “Djon África”, de 2018, deixava pistas. Nesta longa-metragem há um elemento que muda tudo, uma atriz profissional, Carla Maciel, que dá a alma e corpo – por esta ordem – a Ana, uma empregada de uma casa que tem de ser cuidada diariamente, para estar imaculada quando os donos decidem vir da cidade para a Légua.

É uma casa fantasma? Depende da perspetiva, da mesma forma que parece incorreto dizer que é uma casa de outro tempo, porque a realidade de “Légua” sente-se atual. Ana está no meio de duas gerações, duas mulheres. Há Emília (Fátima Soares), governanta da casa, rígida na hora de fazer as coisas de uma só maneira e de não ver mundo para lá da sua subserviência com os donos. Coisa de outro mundo, resquícios de um tempo quase feudal, que ainda existe aqui e ali em Portugal (se calhar até mais presente do que possamos imaginar). E é também um assumir de um certo lugar de privilégio por um dos realizadores, João Miller Guerra, uma vez que a casa que serve de cenário – e, em parte, de génese – a todo o filme é da sua família.

E depois existe Mónica (Vitória Nogueira da Silva), filha de Ana, que em momentos de grande sobriedade chama o espectador à razão para a espécie de não-lugar que aquela casa representa, pelo absurdo que é, aos seus olhos – e eventualmente aos nossos —, cuidar de uma casa fantasma. Quando a dado momento Emília anuncia que os donos afinal não vêm, todo o trabalho e cuidado parece ter acontecido em vão. Mas continua e tem de continuar a ser feito.

