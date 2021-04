“Estas reuniões já existiam nos anos de 1970 e eu já era contra e denunciava”, disse ao El País Jean-Christophe Cambadélis, ex-secretário-geral do Partido Socialista francês e presidente da UNEF entre 1980 e 1984. “A partir do momento em que se pode pensar que brancos são incapazes de ser sensíveis ao racismo e que apenas imigrantes ou negros se podem expressar, questiona-se o carácter individual da luta contra o racismo”, acrescentou Camdadélis, que tem denunciado o que considera uma “deriva racial” no sindicato.

Outros antigos líderes, por seu turno, consideram que as problemáticas levantadas pela UNEF estão em linha com um debate cada vez mais presente sobre discriminação em França. “A UNEF é um microcosmos que revela os debates na sociedade”, disse ao New York Times Lilâ Le Bas, outro ex-presidente do sindicato estudantil.

As palavras de Cambadélis, contudo, mostram uma divisão que existe dentro da esquerda francesa quando ao modo de atuação do UNEF e de outras associações mais radicais — apesar de 250 antigos dirigentes do sindicato, entre eles Jean-Luc Mélenchon e Benoît Hamon, terem assinado uma carta a demonstrar solidariedade com a organização e a criticar o ministro Blanquer.

À direita, e também no República em Marcha, no entanto, as críticas à UNEF são cada vez maiores, e o Senado (onde a direita está em maioria) decidiu mesmo incluir a “emenda UNEF” na lei contra o separatismo. Para a politóloga Christèle Lagier isso apenas veio “reforçar os sentimentos difusos de um racismo anti-branco, uma temática trazida pela extrema-direita”.

“Isto pode ter consequências em termos de dissolução de certas organizações, mas, sobretudo, estabelece a ideia de que é problemático falar de discriminação e que, caso o façamos, enfraquecemos a República”, afirma ao Observador a professora de Ciência Política da Universidade de Avignon, no sul de França. “Legitima a ideia de que quem fala sobre o assunto, sejam sociólogos, académicos ou representantes associativos, não só é responsável pelos males da sociedade, mas que acima de tudo deve estar calado. É um ataque às liberdades individuais”, remata Lagier.

Acusações de “islamo-esquerdismo” chegaram às universidades

Pouco depois das acusações feitas à UNEF e à sua presidente, a polémica estendeu-se às próximas eleições regionais em Paris, marcadas para maio. Audrey Pulvar, candidata independente pelo Partido Socialista à Câmara Municipal da capital francesa, criticou reuniões em que pessoas brancas são excluídas do debate sobre o racismo, mas acrescentou que, nesses casos, as pessoas não racializadas devem ficar em silêncio. As declarações de Pulvar foram rapidamente condenadas pela direita (e não só) e relançaram o debate em torno dos “espaços seguros” do sindicato estudantil.

A polémica em torno da UNEF vem ainda no seguimento de outros debates polarizadores na sociedade francesa, sobretudo na academia, e com particular ênfase nas ciências sociais, com o governo francês a acusar as universidades de estarem a importar ideias dos Estados Unidos sobre raça, género e pós-colonialismo.