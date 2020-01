A lei seca é habitualmente vista como um símbolo do puritanismo, uma espécie de delírio coletivo que contrariava toda a tradição da liberdade americana, e a que o povo reagiu como pôde. É, também, um exemplo clássico da jurisprudência liberal: a proibição do álcool transformara milhares de cidadãos ordeiros em delinquentes, passara a indústria da cerveja e do uísque das mão de saudáveis empresários alemães para criminosos sem escrúpulos e entupira os tribunais e a polícia numa montanha de ‘processões’ a que era impossível dar vazão.

Esta, no entanto, é uma visão demasiado simplista da lei seca. A ideia de uma emenda retrógrada e conservadora esbarra completamente naquilo que era não só a visão da época, como no próprio posicionamento dos abstémios. A Lei Seca foi a primeira grande consequência da intervenção das mulheres na política americana, e nunca estieve desligada de um caminho progressista que incluía o sufragismo, o fim da escravatura e a distribuição da riqueza. Deu-nos uma ideia da importância de algo que parecia marginal na vida das sociedades – o álcool – mas também várias lições políticas. A Lei Seca mostrou o poder da natureza humana, numa terra em que a lei e a constituição são quase sagradas, e mostrou também que a marcha do progresso não é tão linear quanto, tantas vezes, nos querem fazer crer. As leis mais “avançadas” contêm, por vezes, apêndices loucos ou desastrosos que a sociedade depressa se encarrega de esquecer. Quem diria, hoje, que as mesmas pessoas que lutavam pelo direito ao voto das mulheres também lutavam por uma emenda que nos parece hoje tão puritana, moralista e castradora?

A verdade, porém, é que o clima em que a Lei Seca surge é bem diferente daquele que vivemos hoje em dia. Em certa medida, até podemos dizer que houve alguns resultados na 18.ª emenda à Constituição dos Estados Unidos. É difícil, hoje em dia, perceber os efeitos que a industrialização teve no consumo de bebidas alcoólicas. A rápida produção e a descida de preços já tornariam natural o aumento do consumo; no entanto, há um pormenor importante no país já de si habituado à cultura dos saloons: o desenvolvimento do Corn Belt americano fez da cerveja, e sobretudo do uísque, competidores naturais do vinho. Em meados do século XIX, cada homem americano consumia em média oitenta garrafas de uísque por ano. O flagelo da embriaguez assolava milhões de famílias em que homens mal-alimentados depressa perdiam os seus empregos e passavam aos filhos pequenos o vício da bebida. O álcool era produzido em quantidades loucas e o seu consumo transformou-o, à data da proibição, na quinta maior indústria americana.