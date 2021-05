Leïla Slimani é um dos novos portentos da literatura em todo o mundo e dizê-lo é repeti-lo. Depois de Canção doce (2017) e No jardim do ogre (2021), a Alfaguara publicou O país dos outros, que confirma a autora franco-marroquina como uma das vozes mais fortes, sagazes, inteligentes, capazes e talentosas da literatura coetânea.

Sempre surpreendente, Slimani não se cinge a uma fórmula: cada romance toca num terreno que o anterior não tocou, explora os limites da experiência humana, traz uma sinceridade que não está sujeita a pudores ou medos. Não escrevendo sempre o mesmo livro, põe em cada romance o mesmo afinco e o resultado é sempre a mesma surpresa.

Neste novo romance, primeiro de uma trilogia, Slimani enfrenta uma saga familiar em torno da figura de Mathilde, uma mulher francesa no limbo de duas culturas: por um lado, tem o apego à liberdade com que cresceu em casa; por outro, tem a família que construiu com um homem árabe, com quem vive em Marrocos. Tudo isto com a colonização deste mesmo país, não por trás, mas por dentro (tal como a história da própria família, um regresso aos avós que aqui serve também de ligação entre facto e ficção). A autora, com uma exigência rara, explora as implicações da colonização na casa desta mulher que, sendo francesa e branca, por ser casada com um árabe, não podia fazer parte do mundo colonial.

Em 1944, Mathilde apaixona-se por Amine, oficial marroquino ao serviço do exército francês durante a segunda Grande Guerra. Após a guerra, mudam-se para Marrocos, instalando-se perto de Meknès. O marido quer recuperar a quinta herdada do pai, iniciando o embate de um homem contra a terra que não parece propícia a grande fruto. Cercada pelo ambiente estéril, Mathilde também começa viver numa balança: de um lado, está essa paixão inicial; do outro, está um conservadorismo que a sufoca, que a relega para um segundo plano da humanidade, que a trata como coadjuvante por ser mulher, e a personagem tem dificuldade em fazer valer a sua vontade. Sentindo-se sob o peso de outra cultura, sente-se longe de tudo, e a sua solidão adensa-se. Francesa no país colonizado por França, não sai de si a sensação de estar num lugar que é de outros, e o seu desfasamento só acentua mais o desconforto.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

▲ A capa de "O país dos outros", de Leïla Slimani, na edição portuguesa da Alfaguara

Vemos a colonização a partir do seu drama individual, acompanhando a tensão que desemboca na independência de Marrocos em 1956. Se, por um lado, todos parecem viver no país dos outros, as mulheres parecem ainda viver no país dos homens. Tratadas como território de homens, parecem vítimas de uma dupla colonização, e estabelece-se um paralelo entre as terras sitiadas e os corpos femininos dominados. Leïla Slimani é até clara sobre isso numa entrevista que nos dá, sublinhando esta “dupla colonização, ao mesmo tempo pelos colonos e o Estado e o poder político, e sempre pelos homens”. Assim, é para autora “interessante escrever um romance sobre colonização, mas do ponto de vista das mulheres, já que percebem melhor do que os homens o que é uma colonização, viver num sítio onde lhes dizem o que fazer, vestir e onde podem ir. É isso que os colonos dizem aos marroquinos: não podes ir à parte europeia, trabalhar aqui, ir à piscina. E eu quis fazer uma espécie de paralelo entre a emancipação do povo marroquino que queria liberdade e independência e a luta das mulheres, que também queriam liberdade e independência e os homens não as ouviam”.

No romance, torna-se claro que os homens colonizados não se põem no lugar de opressores de outros. Uma das cenas mais representativas, e até chocantes, do romance é aquela em que uma personagem está confinada a um quarto, não podendo sequer ir à janela. Aqui, a sua opressão é dupla: não pode ver os outros nem pode ser vista. Para Leïla, o que pesa mais é “talvez o facto de não poderes ser vista, porque aí não existes. Precisas de ser vista para existir. Precisas de ser um corpo, uma pessoa que os outros podem ver. A ideia de nunca poder sair e estar no espaço público como indivíduo que pode ser visto é terrível.”