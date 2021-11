Les Républicains. Um partido esvaziado por Macron e Zemmour à procura do seu lugar na direita francesa

O Les Républicains demonstra desnorte sobre como lidar com Zemmour, homem que reúne agora o apoio de 25% dos eleitores de François Fillon (candidato do LR à presidência em 2017), de acordo com a Harris Interactive. Alguns, como o eurodeputado François-Xavier Bellamy, consideram que Zemmour deve ser escutado pelo LR e que até devia ter sido incluído na corrida à nomeação do partido; outros, como o presidente do partido, Christian Jacob, rejeitam terminantemente a ideia.

“A direita em França não consegue resistir se não tiver um líder extraordinário”

Ao mesmo tempo, vozes como Nicolas Sarkozy chamam a Zemmour um “sintoma” do vazio do partido. Um alerta de peso se tivermos em conta que, como lembra Florian Silnicki, Sarkozy foi eficaz a lidar com a Frente Nacional no passado: “Ele basicamente propôs àqueles eleitores o mesmo acordo que François Mitterrand fez com os eleitores do Partido Comunista nos anos 70: ‘Não represento todas as vossas ideias, mas represento parte delas. Preferem ficar com todas e nunca chegar ao poder ou ter algumas no poder, comigo?’ Dessa forma, ele captou o eleitorado da Frente Nacional. Nenhum candidato do LR neste momento conseguiu ainda fazer isso”, afirma o antigo conselheiro do partido.

“O problema é que não temos nenhum Sarkozy. Xavier Bertrand, Valérie Pécresse e Michel Barnier são centristas”, desabafava um representante do partido à RTL há uma semana. Talvez por isso, todos estejam a radicalizar o discurso — mas, em parte pelos seus percursos, correm o risco de não convencer os eleitores de que são genuínos ou até de parecerem “hipócritas ou oportunistas”, como aponta Silnicki: “Eles têm de ter cuidado e manter as suas posições consistentes. É certo que na política aquilo que é verdade num dia já não é necessariamente verdade no outro. Porém, a posição de um político tem de ser percetível.”