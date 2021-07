“Sem internet, as coisas que aconteciam poucas pessoas tinham conhecimento delas. Surgiam boatos: aconteceu uma coisa aqui, aconteceu uma coisa ali. Mas agora com a internet as pessoas podem fazer fotografias, vídeos e rapidamente a informação corre”, explica Gretta: “Exatamente porque a informação se passa através da internet, os grupos organizaram-se através da internet, tem cubano-americanos que estão sempre a enviar informação e a estimular as manifestações. É na internet que acontece tudo, para o bem e para o mal.”

Maria ainda se lembra da vida em Cuba antes da internet. “Gastava-se muito dinheiro para comunicar”, conta a mulher que viveu no país-natal durante quase uma década antes de regressar a Portugal — e aproveitou esses anos para mostrar à filha as dificuldades por que o povo cubano passa. “Na época de Fidel, a internet não era uma prioridade. Passámos muitos anos numa ilha como um caracol, aquela mentalidade de não ter ingerências, contaminação. Mas o desenvolvimento tecnológico tinha de chegar à ilha. As coisas mudaram e as pessoas mudaram.”

“Os militares não têm conhecimento para desenvolver um país“, defende a responsável da associação Alocubano, alertando que “em situação de guerra ninguém está a pensar que o país se desenvolva”: “Essa situação tem de durar pouco tempo. Mas se se estende 60 anos…”

Comer “é uma preocupação diária”

As palavras de Gretta Balin Diaz sobre o seu país-natal são significativas: “Aquilo já era uma panela de pressão, em qualquer altura ia explodir.”

Com efeito, a grande diferença entre os protestos que agora marcam a atualidade cubana e os vários outros picos de tensão vividos ao longo dos últimos anos no país é que, agora, é a pobreza quotidiana — e não a ideologia política — que está na base nas manifestações.

“Cuba vive principalmente do turismo. E, com a pandemia, o turismo praticamente parou“, explica a fundadora da associação cultural cubana em Portugal. “Sem turismo Cuba não tem dinheiro para coisas básicas. As pessoas já tinham uma caderneta, onde a alimentação já estava racionada antes desta situação.”

“Com esta situação, o governo nem consegue dar as coisas básicas que tem na caderneta. O cubano vive diariamente pensando o que vai comer nesse dia. Na caderneta tem direito a um pão diário, tantas libras de feijão, tantas libras de arroz. Essas coisas não vêm todas juntas no início do mês. Cada dia vai chegando uma coisinha diferente. Hoje tem feijão, amanhã tem arroz e na próxima semana tem batatas. É suposto que a alimentação esteja toda assegurada com o que está na caderneta, mas não está. As pessoas têm de comprar no mercado negro o resto da alimentação. É uma preocupação diária”, diz Gretta.

“Cuba já tinha passado por momentos bem complicados politicamente e não tinham surgido estas manifestações. Eram pontuais. É a primeira vez que se foram expandindo pelo país inteiro. Todas as províncias tiveram pessoas na rua. As pessoas demonstram que não estão contentes com o governo, com o trabalho que o Presidente está a fazer”, acrescenta.

Miguel Díaz-Canel foi nomeado em 2018 para suceder a Raúl Castro — que em 2008 já havia sucedido ao irmão, Fidel Castro — e, embora tenha prometido desde o início que governaria numa lógica de continuidade à revolução, o novo Presidente tem sido encarado em Cuba e no resto do mundo como o início do fim da era dos Castros.

Porém, o modo severo como reagiu aos protestos está a deixar os cubanos desiludidos e com medo, diz Maria, reiterando a necessidade de manter o anonimato devido às críticas que faz ao Presidente.

Já com milhares de pessoas nas ruas, Miguel Díaz-Canel dirigiu-se à nação através de um discurso televisivo apelando aos fiéis do regime que também fossem para a rua: “A ordem de combate está dada, os revolucionários às ruas!”

Para cubanos como Maria, esta foi a gota de água. “Tinha o benefício da dúvida para todos nós, mas o facto de ir à televisão convocar uma guerra civil, acho que não está certo”, diz. “Se realmente fosse uma pessoa que se preocupava com a situação… O que ele fez no domingo foi ir à televisão mandar as pessoas matarem-se umas às outras. Não há continuidade, não há palavras para isto. Não sabemos o que vai acontecer.“