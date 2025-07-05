Lia Gama: "No teatro, é tempo de fazer. É preciso ter vontade, capacidade e conhecimento"

Por vezes há personagens que acabam por deixar marca.

Sem dúvida. O trabalho do ator passa por várias etapas. Mesmo que se siga diferentes caminhos – como as novelas, onde tudo é mais imediatista –, se não há essa base, esse processo em que estudamos e aprofundamos o papel, falta-nos chão. Primeiro, é preciso decorar o texto até ele estar na ponta da língua. Depois passa para a cabeça, onde começamos a refletir sobre o que estamos a dizer. E só então vai para o coração, para os sentidos, para os sentimentos. Vai passando e vai entrando. A certa altura, a personagem está tão cá dentro que sabemos tudo: como dorme, como acorda, como vai à casa de banho, como se comporta nas coisas mais íntimas… se é mais ou menos libertina. E foram muitas as personagens que me chegaram às mãos e que me marcaram, sem que estivesse à espera disso.

É também uma atriz ligada ao Novo Cinema português. O seu primeiro filme foi Sete Balas para Selma, de António de Macedo. Esses anos foram decisivos?

Nessa altura tudo me chega por via de ser uma atriz livre. Uma atriz “simples”, como costumo dizer, mas disponível e com vontade de experimentar. Essa primeira experiência nasceu assim. Já conhecia o realizador, era persona grata, já conhecido no meio. Nesse filme, interpretava uma espia que acabava eletrocutada num quadro de alta tensão. Era um filme de espionagem, e a Florbela era a protagonista. O filme não resultou muito bem, mas foi engraçado. Nunca tinha feito cinema, mas já nessa altura me interessava como linguagem. Tenho pena que não tenham explorado mais o meu lado cinéfilo. A verdade é que eu “imprimia” muito bem no ecrã. Tinha essa fotogenia – sobretudo com um bom diretor de fotografia, como o Manuel Costa e Silva, que me iluminou e fotografou em vários trabalhos. Depois houve outros, como Mariana Alcoforado e A Santa Aliança, ambos do Eduardo Geada, igualmente marcantes.

E foi no cinema que acabou por se tornar mais reconhecida.

Sim. O filme que realmente teve essa importância em termos de carreira – e que, passados 50 anos, ainda me trazem à memória – foi Kilas, o Mau da Fita, do José Fonseca e Costa.

Ficaria conhecida como Pepsi-Rita. Faz agora 45 anos de Kilas, a poucos meses de se completarem dez desde a morte de Fonseca e Costa. Como recorda a sua relação com o realizador?

O José Fonseca e Costa foi alguém muito importante para o cinema português e, para mim, particularmente como amigo. Na altura em que fizemos cinema juntos, era tudo de borla. Éramos amigos, ganhávamos muito mal. Eu, por exemplo, ganhei muito mal a fazer o Kilas. Fui paga à sessão e o filme esteve interrompido durante um ano. Tive de manter o cabelo igual esse tempo todo – se tivesse pagado ao cabeleireiro o que ganhei, tinha tido prejuízo.

Ainda anda com a Pepsi-Rita na algibeira?

Tenho mais essa sensação com personagens mais profundas do teatro, que são verdadeiras entidades próprias. Mas a grande recordação desse filme não é tanto a personagem. É o Sérgio Godinho, com quem mantenho uma amizade que perdura até hoje. Ele foi coautor e criador das canções, e dessa colaboração nasceu uma ligação especial.

E com quem até viria a contracenar em A Birra do Morto.

Verdade. E contracenámos também no Requiem, do Alain Tanner, ele como porteiro de uma pensão. O Sérgio é muito importante na minha vida. Foi ele quem me pôs a cantar, quem acreditou em mim – e quem fez com que o Fonseca e Costa acreditasse também. Dessa época, foram o Sérgio Godinho e o Fernando Lopes, de quem também não me posso esquecer e com quem fiz dois filmes, que verdadeiramente acreditaram em mim.

Mas o cinema português sempre foi um caminho difícil.

Muito difícil. Primeiro é preciso que o filme se faça, que se arranje dinheiro e condições. Os meandros são complicados. E mesmo quando se faz, há muita glória, sim, mas é tudo efémero. Sempre tive consciência de que esta é uma profissão efémera. Mesmo que tenha um grande êxito hoje, no teatro, por exemplo, só fica na memória de quem o viu. Claro que os filmes ficam para sempre. Mas sinto que perdi uma grande oportunidade de ter sido uma grande atriz de cinema. Se houvesse, de facto, um verdadeiro cinema português, talvez tivesse feito no cinema grandes papéis como os que fiz em teatro. Mas não. Fiquei muito marcada com alguns personagens. E de repente, parece que só me chamam para fazer o mesmo. Durante anos, chamavam-me sempre para o mesmo tipo de papel, o que agora se chama “perfil de personagem”. No teatro, ainda escapava e fazia pequenas burguesas angustiadas, mães sicilianas, mulheres de grande profundidade emocional. Aliás, o Mário Viegas dizia – e com toda a razão – que neste país, quando temos um êxito, cortam-nos logo as pernas.