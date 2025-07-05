Lia Gama: "No teatro, é tempo de fazer. É preciso ter vontade, capacidade e conhecimento"

Poderíamos recordar a voz sedutora de Pepsi-Rita, as amarguras de Petra von Kant, as esperanças e incertezas de Mariana Alcoforado. Ou, simplesmente, recordar a vida da atriz incontornável que as interpretou: Lia Gama. Já para lá do nome de batismo, Maria Isilda da Gama Gil, que deixou para trás para enfim se transformar, permanece uma pergunta por fazer: é tempo de quê? Na resposta há dúvida, dívida e dádiva – parafraseando os versos de David Mourão-Ferreira – mas sentido de uma luta que ainda continua por cumprir. Afinal de contas, é “inquietação, inquietação” que a continua a mover.
Aos 81 anos, Lia Gama é a grande homenageada da 42.ª edição do Festival de Almada. Nome maior do teatro e do cinema português, o seu percurso é agora celebrado com a exposição evocativa Na Casa dos Espelhos, patente em Almada, de 4 e 18 de julho. Num tempo de homenagens, mas também de seguir caminho, há espaço para memórias e recordações. Chegou aos palcos em 1963 e nunca mais os largou. Deixou a sua marca no cinema português, cantou para não a esquecermos, e entrou nas nossas casas através dos ecrãs televisivos. Seis décadas depois, tudo isso é reflexo de uma história feita de amizades que a marcaram para sempre – como Jorge Silva Melo e Carlos Avillez – de palavras honrosas para os mestres de um passado em que foi discípula, mas também de incentivo às novas gerações que anseiam por mais palco.
Recordam-se os versos de Sérgio Godinho, que tão inesquecivelmente interpretou no filme Kilas, o Mau da Fita, de José Fonseca e Costa: “Disseram-me um dia, Rita. Põe-te em guarda / Aviso-te, a vida é dura. Põe-te em guarda / Cerra os dois punhos e andou. Põe-te em guarda / E eu disse adeus à desdita / E lancei mãos à aventura / E ainda aqui está quem falou.” Podiam ser epítome da sua própria vida, onde o ato de representar se misturou com o de viver. É a partir deste momento de exaltação que fomos conversar com a atriz sobre o seu percurso de vida – num olhar para trás, que é também um olhar em frente.
Como é que recebeu notícia desta homenagem? O que é que significa para si?
Fiquei muito surpreendida, porque não estava nada à espera. De todo. É daquelas coisas que nem sequer nos passa pela cabeça, especialmente neste caso, porque tenho muita admiração pela Companhia de Teatro de Almada, pelo seu fundador Joaquim Benite, e pelo trabalho que têm desenvolvido. É uma obra-prima manter de pé aquele teatro, num tempo em que tantos outros desaparecem. Além de serem 42 anos de festival, do qual sou espectadora assídua e onde já vi grandes espetáculos. Senti-me muito honrada. Dá vontade de perguntar: “Porquê eu?” É uma homenagem dos meus pares. Não podia dizer que não, de maneira nenhuma. Para mim, é mais honroso do que ter uma medalha. É mais importante ser homenageada neste festival do que receber uma comenda da Ordem do Infante D. Henrique – sem, obviamente, desvalorizar a comenda que me foi atribuída pela pátria, na pessoa do Presidente da República.
Já coleciona grande parte dessas distinções.
Sim, faltava-me esta, que é extraordinária, como disse, por ser uma homenagem das pessoas ligadas ao teatro. Por isso, fiquei e estou muito contente e emocionada.
Trata-se de uma homenagem acompanhada por uma exposição evocativa, intitulada Na Casa dos Espelhos, assinada por José Manuel Castanheira. Como é que esta homenagem e a exposição refletem a sua vida no teatro?
É uma surpresa da qual pouco sei. Mas, como ele diz, será um olhar ao espelho — como se estivesse no camarim, que é onde tudo começa antes de o ator subir ao palco. Estive anos e anos a olhar para o espelho dos meus camarins, que foram muitos. Agora não olho mais, fartei-me. E como já não tenho camarim… Mas isto é um espelho em retrospetiva – com certeza, especialíssimo – porque o José Manuel Castanheira é, como se sabe, um cenógrafo extraordinário, um arquiteto do espaço, com quem tive o prazer de trabalhar no Teatro Experimental de Cascais [TEC], num Rei Lear. Sei que, nesta exposição, haverá imensas fotografias e memórias, mas é tudo uma completa surpresa para mim.
Ainda assim, só assinala uma passagem pelo festival, em 1998, com a peça Aos que nascerem depois de nós. Que memórias guarda desse momento?
Guardo muito boas memórias. Era uma encenação do meu querido e saudoso Jorge Silva Melo, de quem nunca me canso de ter saudades. Era um espetáculo sobre canções do Brecht, do Kurt Weill e não só. Era com a companhia e muitos outros colegas, e eu tinha nove ou dez solos. Tive o grande privilégio de trabalhar com o enorme Jorge Palma, que foi o diretor musical. Ele trouxe muitos músicos – entre eles, o Manuel João Vieira – e foi, de facto, maravilhoso. Estreámos no Festival de Almada, mas depois fizemos uma digressão por todo o país. Mas lembro-me também que foi em Almada que fiz um espetáculo com os Artistas Unidos, com duas peças do Harold Pinter: O Quarto – a sua primeira peça – e A Comemoração. É um local carregado de boas memórias.
Gostava de voltar atrás no tempo. Nasceu em 1944, no Fundão, e mudou-se ainda criança para Lisboa. Lembra-se de alguma situação marcante desse período que tenha influenciado o seu interesse pelas artes?
Vim para Lisboa com um ano e meio. É uma boa pergunta, mas não sei… A minha infância em Lisboa foi vivida num bairro normal – não se pode dizer que fosse um bairro popular, muito menos artístico. Os meus “artistas”, quando era pequena, eram uns saltimbancos que passavam pela rua com a cabrinha, estendiam o tapete e apresentavam os seus espetáculos. Tenho essas memórias. Também me lembro dos ceguinhos a cantar o Fado Desgraçadinha, que eu aprendi de cor logo ali. Tudo isso se passava no bairro da Palma, onde ainda hoje vivo. Devo acrescentar que nasci na Beira por causa da guerra, mas foi em Lisboa que nasceu o meu irmão mais velho, nove anos antes de mim, na Maternidade Alfredo da Costa. Portanto, os meus pais já estavam radicados em Lisboa, mas por causa da guerra e das dificuldades de racionamento fomos para a Beira. É verdade que Portugal foi neutro, mas também sentimos os efeitos da guerra, como o resto da Europa. Havia muitas dificuldades com o carvão, o petróleo, a manteiga…
Eram tempos difíceis, numa Lisboa cinzenta. As canções de rua marcam essa ligação?
Sim, há uma memória que fica desse tempo, da minha juventude – ou melhor, da minha infância. Talvez nasça aí o meu interesse pelas artes. Na verdade, passávamos a vida a ouvir rádio, porque não havia mais nada. Tínhamos um rádio em casa, onde ouvíamos os programas da Emissora Nacional, da Maria Madalena Patacho, ou o Teatro Radiofónico. Sem dúvida, esse lado das canções foi marcante. Mas na minha família também havia muito gosto pelo teatro – eram todos muito “teatreiros”. Íamos muito ao teatro, na altura, ver revista e comédia. Tenho memórias do Teatro Apolo, de ver o Vasco Santana, a Laura Alves.
Eram esses os atores que recortava dos jornais e guardava às escondidas, como já disse numa entrevista?
Eram. Recortava esses atores, sim. Havia um gosto pelo teatro. Mas, quando a família percebeu que era por aí que eu queria seguir, acharam – sobretudo o meu pai – que era um disparate. Fui uma miúda criada muito sozinha e, provavelmente, os meus jogos – ou as minhas brincadeiras de infância – eram feitos a representar personagens. Escrevia textos… que não escrevia, no fundo. Inventava-os na cabeça e representava-os.
Começou no teatro em 1960 como “ajudante de promoção” de uma peça em que o Vasco Morgado lhe atribuiu a tarefa de vender margaridas no foyer do Teatro Monumental.
Sim. E depois disso a minha entrada no teatro comercial continuou com o Vasco Morgado. Cruzei-me com ele no Porto e perguntou-me se ainda tinha “a mania do teatro”. Foi aí que, finalmente, me estreei no Teatro Sá da Bandeira, com a comédia Vamos Contar Mentiras, ao lado de Raul Solnado e Florbela Queiroz. Nunca me canso de citar o Vasco Morgado, porque ele era um homem que gostava muito de atores. Queria ter todos os teatros, era um empresário com visão. E tanto mais que voltei a trabalhar com ele depois, quando já estava no Teatro Estúdio de Lisboa, onde fui dirigida pela Luzia Maria Martins, e também no TEC. Acabei por voltar a trabalhar para ele, saindo de um contexto onde se ganhava uma miséria para integrar a companhia do Henrique Santana.
A esse período inicial segue-se uma aventura em Paris, entre 1965 e 1966, onde se vai formar na Escola René Simon. Como é que foi essa experiência?
Fiz vários espetáculos musicais e revistas de verão com grandes vedetas. Eu era a discípula. Já trabalhava com gente muito boa: o Max, o Humberto Madeira… era uma boa escola, mas eu queria ter a minha carteira profissional. Estava naquela fase em que estão agora os meus netos – de indecisão sobre o que fazer da vida. Mas, na minha cabeça, sempre foi claro: queria ser atriz. Nunca quis ser vedeta, nunca quis ser a “rapariga gira”. Ser atriz, só isso. O ponto de viragem foi Paris. Porque, na altura, para se ter a carteira profissional, só havia duas maneiras: ou era artista de variedades – com trabalho em comédias e revistas – ou tinha o curso do Conservatório, para ter a carteira de atriz dramática. Havia também a possibilidade de trabalhar em companhias de teatro e, após umas 700 e tal representações de estágio, passava a ter direito à carteira. Foi então que uma atriz amiga, já falecida – a Teresa Mota, irmã do João Mota –, que tinha ido fazer o curso, me falou dele num verão em que veio a Lisboa. Fui à Alliance Française, tirei as minhas tamanquinhas, informei-me sobre o curso, escrevi uma carta e recebi uma resposta a dizer que tinha sido aceite. Lá fui eu, de comboio até Saint-Lazare. Sem bolsa, mas muito destemida.
E a fazer vários trabalhos ao mesmo tempo.
Sim, era criada dos franceses, porque o curso era privado e eu tinha de o pagar. Mas aproveitei para ver muita coisa. Naquela década, tudo fervilhava em Paris. E, embora tenha sido muito duro, guardo boas memórias. O René Simon, um verdadeiro maître, gostava muito de mim como aluna e apadrinhou-me. Tive essa sorte. Era uma escola muito virada para a preparação do Conservatório. Os alunos queriam entrar no Conservatório de Paris. Tive a sorte de ele gostar muito de mim e perguntar se eu queria ficar em França, dizendo que trabalharia comigo. Dizia que eu era uma María Casares, que tinha vindo da Guerra Civil de Espanha e que tinha sido sua aluna. Foi um período duro, mas de grande aprendizagem, a aprender francês ao mesmo tempo e que, em retrospetiva, se revelou muito importante para mim.
Quando volta, integra o Teatro Estúdio de Lisboa, onde foi dirigida por Luzia Maria Martins, e depois o TEC.
Sim, foi o início do meu percurso como atriz dramática. Quer dizer… todos os grandes atores com quem me cruzei foram importantes para mim. Mas é difícil ver isso na altura – ainda por cima eles fizeram a honra de serem meus amigos e de gostarem de mim. Ao longo desse período de boulevard, conheci gente extraordinária. Por exemplo, a Maria Helena Matos, que era uma diretora de atores e ensaiadora notável. Tirava vícios e tiques que os jovens atores têm, era mesmo excecional. A Irene Isidro, como atriz, foi minha “mãe” várias vezes em cena – era igualmente fantástica. Enfim, trabalhei nessa altura com gente admirável.
Esteve depois ligada a diversas companhias – Os Cómicos, o Teatro da Cornucópia, A Comuna, o Teatro da Graça. Nunca quis, no entanto, ficar agarrada a nenhuma delas. Porquê?
Porque tenho essa mania. Sou um pouco leviana, nesse sentido de estar sempre a mudar – como me dizia o Virgílio Martinho. Mas isso também se devia ao facto de eu não ser militante de nenhum partido. Há ali alguma ligação. Nunca fui muito dada a clubismos e à ideia de ficar fixada numa companhia. Sentia, de certa forma, que isso ia contra a minha liberdade. Por exemplo, com a Luzia Maria Martins, havia uma escolha de reportório extraordinária. Fiz lá grandes peças e gostei muito do esforço que faziam em prol do teatro. Devo-lhes uma grande homenagem – à Luzia e à Helena Félix. Mas essas eram as companhias que existiam. E dava-me sempre a sensação de que, quando passava muito tempo com os mesmos encenadores, já sabia o que eles queriam. Nos primeiros anos no TEC, por exemplo, o Carlos Avillez era de um dinamismo impressionante. Era um criador de espetáculos notável, sobretudo com gente nova. Nós gritávamos, urrávamos, fazíamos o pino… e aprendi imenso. Era uma forma de sair do teatro convencional de texto, do repertório que vinha da Luzia, e experimentar outras coisas. Isso ficou sempre comigo.
Interpretou obras de Shakespeare, Brecht, Tennessee Williams, Witold Gombrowicz, entre muitos outros. Como se escolhe um papel?
Isso depende muito dos diretores de companhia. Quem não tem uma companhia própria, tem de se sujeitar ao que o diretor escolhe. Tanto na Luzia como no TEC representávamos aquilo que o diretor decidia para o repertório. E nós encaixávamos melhor ou pior nas personagens disponíveis para nós.
Faz parte do ritual.
Sim, o ator é um ser de ritual. O teatro é um ritual – seja mais experimental, mais textual, mais realista, ou mais performativo. Há personagens que ficam mais do que outras. Isso depende da força das personagens, claro, mas também de quem as dirige. Costumo dizer que a minha liberdade – ou melhor, a minha ânsia de liberdade – me custou muito caro. Na verdade, nunca me radiquei muito tempo numa companhia ou num grupo, porque dependia sempre muito do líder, e eu sempre fui muito contestatária. Quando estava nas companhias, vestia a camisola. Era parte do grupo, ou se quiseres, da “matilha”. Mas nunca tive vontade de liderar. Sempre me vi como uma simples atriz, que ia muito com o impulso do líder. Ao fim de algum tempo, sentia que estagnava e então procurava outros líderes.
Já disse que, se pudesse, fazia Tennessee Williams durante dez anos. Mas também sabemos da sua predileção por Tchékhov.
Gosto de ambos. Mas com o Tchékhov é diferente, tenho um carinho especial por ele. Tinha feito A Gaivota, interpretava a Nina, ainda no René Simon. Foi a minha peça de curso. Mais tarde, já não tão nova, sonhei muitas vezes em fazer a Arkádina, a mãe da Nina, mas acabou por me passar ao lado. É uma daquelas coisas com as quais deixamos, simplesmente, de sonhar. Por outro lado, houve personagens com as quais nunca sonhei e que acabaram por me vir parar às mãos. Como na Cornucópia, ainda com o Jorge, que era um prodígio. O primeiro papel que ele me deu foi o da Tatiana, em Os Pequenos Burgueses, do Gorki – muito próximo do universo do Tchékhov. Por outro lado, o Tennessee Williams é daqueles autores com muitas peças, e quase todas têm um papel que eu poderia ter feito. Mas, infelizmente, acabei por fazer muito pouco. Só interpretei uma personagem dele no Teatro da Graça, num espetáculo que se chamava O País do Dragão, que juntava peças curtas. Lembro-me que fiz de Berta, uma prostituta de New Orleans, que me ficou no coração.
Por vezes há personagens que acabam por deixar marca.
Sem dúvida. O trabalho do ator passa por várias etapas. Mesmo que se siga diferentes caminhos – como as novelas, onde tudo é mais imediatista –, se não há essa base, esse processo em que estudamos e aprofundamos o papel, falta-nos chão. Primeiro, é preciso decorar o texto até ele estar na ponta da língua. Depois passa para a cabeça, onde começamos a refletir sobre o que estamos a dizer. E só então vai para o coração, para os sentidos, para os sentimentos. Vai passando e vai entrando. A certa altura, a personagem está tão cá dentro que sabemos tudo: como dorme, como acorda, como vai à casa de banho, como se comporta nas coisas mais íntimas… se é mais ou menos libertina. E foram muitas as personagens que me chegaram às mãos e que me marcaram, sem que estivesse à espera disso.
É também uma atriz ligada ao Novo Cinema português. O seu primeiro filme foi Sete Balas para Selma, de António de Macedo. Esses anos foram decisivos?
Nessa altura tudo me chega por via de ser uma atriz livre. Uma atriz “simples”, como costumo dizer, mas disponível e com vontade de experimentar. Essa primeira experiência nasceu assim. Já conhecia o realizador, era persona grata, já conhecido no meio. Nesse filme, interpretava uma espia que acabava eletrocutada num quadro de alta tensão. Era um filme de espionagem, e a Florbela era a protagonista. O filme não resultou muito bem, mas foi engraçado. Nunca tinha feito cinema, mas já nessa altura me interessava como linguagem. Tenho pena que não tenham explorado mais o meu lado cinéfilo. A verdade é que eu “imprimia” muito bem no ecrã. Tinha essa fotogenia – sobretudo com um bom diretor de fotografia, como o Manuel Costa e Silva, que me iluminou e fotografou em vários trabalhos. Depois houve outros, como Mariana Alcoforado e A Santa Aliança, ambos do Eduardo Geada, igualmente marcantes.
E foi no cinema que acabou por se tornar mais reconhecida.
Sim. O filme que realmente teve essa importância em termos de carreira – e que, passados 50 anos, ainda me trazem à memória – foi Kilas, o Mau da Fita, do José Fonseca e Costa.
Ficaria conhecida como Pepsi-Rita. Faz agora 45 anos de Kilas, a poucos meses de se completarem dez desde a morte de Fonseca e Costa. Como recorda a sua relação com o realizador?
O José Fonseca e Costa foi alguém muito importante para o cinema português e, para mim, particularmente como amigo. Na altura em que fizemos cinema juntos, era tudo de borla. Éramos amigos, ganhávamos muito mal. Eu, por exemplo, ganhei muito mal a fazer o Kilas. Fui paga à sessão e o filme esteve interrompido durante um ano. Tive de manter o cabelo igual esse tempo todo – se tivesse pagado ao cabeleireiro o que ganhei, tinha tido prejuízo.
Ainda anda com a Pepsi-Rita na algibeira?
Tenho mais essa sensação com personagens mais profundas do teatro, que são verdadeiras entidades próprias. Mas a grande recordação desse filme não é tanto a personagem. É o Sérgio Godinho, com quem mantenho uma amizade que perdura até hoje. Ele foi coautor e criador das canções, e dessa colaboração nasceu uma ligação especial.
E com quem até viria a contracenar em A Birra do Morto.
Verdade. E contracenámos também no Requiem, do Alain Tanner, ele como porteiro de uma pensão. O Sérgio é muito importante na minha vida. Foi ele quem me pôs a cantar, quem acreditou em mim – e quem fez com que o Fonseca e Costa acreditasse também. Dessa época, foram o Sérgio Godinho e o Fernando Lopes, de quem também não me posso esquecer e com quem fiz dois filmes, que verdadeiramente acreditaram em mim.
Mas o cinema português sempre foi um caminho difícil.
Muito difícil. Primeiro é preciso que o filme se faça, que se arranje dinheiro e condições. Os meandros são complicados. E mesmo quando se faz, há muita glória, sim, mas é tudo efémero. Sempre tive consciência de que esta é uma profissão efémera. Mesmo que tenha um grande êxito hoje, no teatro, por exemplo, só fica na memória de quem o viu. Claro que os filmes ficam para sempre. Mas sinto que perdi uma grande oportunidade de ter sido uma grande atriz de cinema. Se houvesse, de facto, um verdadeiro cinema português, talvez tivesse feito no cinema grandes papéis como os que fiz em teatro. Mas não. Fiquei muito marcada com alguns personagens. E de repente, parece que só me chamam para fazer o mesmo. Durante anos, chamavam-me sempre para o mesmo tipo de papel, o que agora se chama “perfil de personagem”. No teatro, ainda escapava e fazia pequenas burguesas angustiadas, mães sicilianas, mulheres de grande profundidade emocional. Aliás, o Mário Viegas dizia – e com toda a razão – que neste país, quando temos um êxito, cortam-nos logo as pernas.
Mas tanto Kilas, o Mau da Fita como A Crónica dos Bons Malandros fazem a transição de um Portugal ainda pós-revolução para a contemporaneidade – aquele Portugal dos anos 80 que se preparava para se integrar de forma mais plena na Europa.
Concordo. E é por isso que, de certa forma, esses filmes ainda permanecem atuais. Foram importantíssimos nessa passagem do cinema português. Foi uma mudança enorme, feita com muito esforço e muito pouco dinheiro.
Houve também os “filmes secretos” da Lia Gama – da Solveig Nordlund, do Geada, do António Pedro Vasconcelos, do João Botelho e até do Oliveira – como diz o Jorge Leitão de Ramos.
Claro que sim. Não era só fazer as personagens “boas da fita”. Há filmes que ninguém cita. Por isso é que, quando só se lembram do Kilas, gosto de lembrar os filmes da Solveig e do Geada, por exemplo. E até mesmo o Manoel de Oliveira, ou o Botelho… mas aí já entrei tarde de mais. A falta de dinheiro era uma coisa catastrófica. Estávamos a meio da produção e, de repente, não havia dinheiro para acabar. Os filmes tornavam-se um pesadelo. Depois disso, tive um hiato enorme, muitos anos sem fazer nada.
É uma atriz multifacetada. Esteve, aliás, na iminência de lançar um disco. Conte-nos essa história.
Sim, ia haver um disco com os êxitos do Kilas e, depois, com esse meu gosto de cantar canções de amor em diferentes locais. Cheguei a fazer um concerto no Frágil – tudo muito bem enquadrado. O repertório foi escolhido pelo José Ribeiro da Fonte, cenário do Jasmim, fui vestida pela Maria Manuela Gonçalves. Tudo feito com muita delicadeza, com muita categoria. Chamava-se Doze Canções de Amor e eu ia buscar canções das saudades, das cantoras de antigamente, acabando com coisas do Sérgio [Godinho] e do José Mário Branco. Nessa altura, fui convidada a gravar um disco para a Valentim de Carvalho. Mas nunca aconteceu. Havia um diretor musical e ele não queria aquilo que eu queria. Eu queria um disco com canções originais, feitas pelos autores e compositores que admirava. E houve alguns que chegaram mesmo a escrever para mim, como o Sérgio e o Vitorino. Tinha imenso material, mas não era o som que o produtor queria. Nunca acertámos agulhas. Escapou-me a oportunidade. Foram dois anos com contrato assinado. Ficámos amigos como antes, mas lamento não o ter feito. Havia força, havia motivação. Mas tinha de ser como eu queria. Se calhar perdi muitas oportunidades na vida por isso mesmo: porque não quero fazer o que me dizem para fazer. Podia ter um disco gravado. Não sei se seria bom, se não seria, mas teria ficado com esse registo.
Falando em figuras importantes, Jorge Silva Melo faz parte desse grupo?
Muito importante mesmo. Ele e o Luís Miguel Cintra mudaram o teatro português. Mas o Jorge, para mim, era como se fosse meu irmão. Tinha por ele um amor louco.E voltamos àquela questão: eu não fui dos Artistas Unidos porque não quis ser dos Artistas Unidos. Ou seja, quando o Silva Melo fundou os Artistas, já tínhamos feito António, um rapaz de Lisboa, que para mim é um espetáculo pivot. Era para ser uma série curta de televisão, mas não foi aprovada. Então ele pegou nos textos e fizemos na Gulbenkian, no ACARTE, com a Yvette Centeno. Ele propôs fazermos um trabalho à volta da escrita para teatro e organizou um seminário de escrita teatral. Percebe-se o tipo de processo que ele gostava de imprimir. Era um organizador nato. Sabia o que queria, sabia o que fazia, como ninguém. Estreámos o António, um rapaz de Lisboa no Grande Auditório, e ali nasceu a base que viria a dar origem aos Artistas Unidos, grupo para o qual logo me convidou. E eu disse: “Jorge, eu colaboro sempre. Para onde tu fores, eu vou. Mas não quero fazer parte do grupo”. Era mais velha, e percebia que me iam pôr a liderar, a ser housekeeper, a ter as chaves da casa… e eu não queria isso. Nessa altura, eu já tinha passado por quase todos os grupos independentes. Tenho alguma pena, mas não era o caminho que queria seguir. O Jorge era um homem de uma cultura vastíssima, um visionário. Interessava-se, fundamentalmente, pelo teatro. Tinha uma paixão enorme pelos seus atores e atrizes. Foi a pessoa com quem mais trabalhei, a par do Carlos Avilez. E desapareceram os dois recentemente. Um atrás do outro. Fiquei órfã. Fiquei mesmo com uma sensação de orfandade.
Essa orfandade estende-se ao teatro português que ainda não passou do luto – sobretudo com o desaparecimento do Silva Melo, o fim da Cornucópia, a morte de Carlos Avilez?
Há e vemos isso. Os grandes criadores da minha geração estão a desaparecer. Com a morte do Avilez, com quem trabalhei muito, e em momentos diferentes, também senti um grande vazio. O teatro português está em transição – é o fim de uma época, de uma geração. Agora resta esperar pela próxima e eu tenho muita confiança na próxima. O que lamento profundamente é que os novos não tenham onde nem como. Não têm teatros, não há salas, não há lugares para ensaiar. E depois, quando se cria um espetáculo, é fogo de vista, quase não há datas, nem continuidade. Faltam estes processos que o Jorge e outros traziam para envolver as pessoas.
Mas está atenta a estas novas gerações?
Sim. E devo ser das poucas atrizes da minha geração que tenta sempre estar presente, ir ver e acompanhar. Tenho seguido religiosamente e apoiado o trabalho – e a pesquisa louca – dos Artistas Unidos, na luta para terem um espaço seu. É uma vergonha que haja tanta gente a governar e que não se lembrem de uma coisa tão simples como preservar. Já foi lamentável a liquidação da Cornucópia. Agora, ao menos que os Artistas Unidos não acabem, porque o que o Jorge Silva Melo fez foi dar continuidade a um trabalho. Formou atores, encenadores, produtores. Felizmente, há toda uma geração que continua a lutar por isso.
Há outras figuras do presente que destacaria?
O Diogo Infante é alguém a quem tiro o chapéu como diretor de companhia. Já esteve no Maria Matos e foi o melhor diretor daquele teatro. Depois passou pelo Teatro Nacional D. Maria e foi um grande diretor. Lembro-me de o ouvir dizer no Maria Matos: “Com esta verba, eu não consigo. Não posso fazer”. Foi assertivo e honesto. Nunca deixou também de ser ator – e é um belíssimo ator. Mas como diretor de teatro [da Trindade] é extraordinário. Escolhe elencos fantásticos, atores brilhantes, renova. E provavelmente muita gente nem se lembra que é ele o diretor daquela companhia, que é ele quem escolhe o repertório. Que venham mais assim.
Falta espaço ao teatro?
Faltaria menos, se não transformassem os poucos teatros que restam em verdadeiros mamarrachos. Veja-se o Parque Mayer: o Teatro Variedades era precioso e transformaram aquilo numa sala sem acústica, sem passagem para os atores. É uma caixa sem utilidade. O Capitólio, igual. Mantiveram a fachada, que é Cassiano Branco, sim, mas aquilo sempre teve péssima acústica, porque é todo em betão armado. E ainda assim conseguiram mudá-lo para pior.
Há uma falta de memória dos decisores?
Há decisores a mais e gente a trabalhar no métier a menos. As novas profissões à volta das artes são, sobretudo, de gestores. Há uns anos eu teria dito que eram chulos da minha profissão. Hoje não digo tanto, porque há gente competente e que respeito. Mas o que digo é: olhem, vejam, informem-se. Vão ver os teatros lá fora, em Londres, Paris, Nova Iorque. Renovaram-se, sim. Têm equipamentos novos, tecnologicamente avançados, mas mantêm-se lá como há trinta anos. Aqui, muda-se tudo para pior. Há uma mania do novo-riquismo que destrói. O que digo é: não destruam, edifiquem.
Em certa medida, é mais difícil hoje o percurso de uma jovem atriz ou ator?
É. Tenho um neto que fez a escola do TEC, sonha ser ator. Acabou o curso, fez estágio, adora aquilo, tem vontade. Mas não há onde, nem há como. Vai agora para a faculdade, para outro curso, sem saber se poderá ainda vir a ser ator um dia. Estamos sempre a ver gente nova, com vontade, a reunirem-se, a criarem companhias, mas sem dinheiro, sem espaços… A tendência é desistir. Apesar disso, há quem lute. E espero, sinceramente, que continuem a lutar. À minha maneira, também continuo a lutar. Isso ninguém nos tira.
As suas participações em televisão foram também variadas, desde telenovelas a séries.
Fiz poucas novelas, infelizmente. Comecei tarde… podia estar melhor financeiramente, podia ter viajado muito mais. Mas pronto, comecei muito tarde, com aquela mania da escolha. Mas não desprezo as novelas. Pelo contrário. É importante, e se me chamarem para uma novela, vou já – porque estou há dois anos sem trabalhar. E preciso. Queixo-me, sim, em relação ao problema das autorias. Não há autores em Portugal, como no Brasil, onde a telenovela singrou porque teve grandes autores. Temos matéria-prima muito boa, mas falta gente dedicada à escrita. E temos de ter critérios na hora de escolher. Já tinha critério quando era uma jovem atriz, e depois, quando fui mãe, passei a ter ainda mais. Sou responsável por uma profissão que escolhi — sou responsável por tudo o que faço, ainda mais agora, que estou numa fase da vida em que posso pensar de forma mais liberta.
Aos 81 anos, ainda sente vontade de subir ao palco?
Sim, bastante. Mas tenho medo. Fazer uma novela, talvez menos, embora decorar papéis de novela não seja fácil. Mas subir ao palco… amedronta. Quanto mais tempo estás sem exercer, mais dúvidas tens. E o trabalho do ator – como também o da escrita – é um trabalho muito técnico. Passa muito pelo corpo, pelo diafragma, pela voz. E eu tenho receio de que essa base se vá perdendo. Tenho receio, por vezes de já não ter memória, por exemplo, para decorar um texto. Eu sei que agora há equipamentos que ajudam, mas tenho medo. Medo e vontade de continuar, acima de tudo.
É reconhecida como uma figura de referência no teatro português – mas não só. Sente-se confortável nesse papel referencial?
Sinto-me no papel de alguém que lutou toda a vida para honrar e dignificar a sua profissão. Se calhar estas homenagens agora também surgem por isso. Mas tantos de nós merecem estas homenagens. Não me sinto uma referência. Se o sou, sou ao lado de muitos, muitos outros. O que importa é o que fazemos em conjunto. Sempre a pensar no todo. Sempre a pensar nesta grande profissão e no seu futuro.
É tempo de quê?
Estou atenta ao que se passa à minha volta – e o que se passa à nossa volta, no mundo, é catastrófico. No teatro, é tempo de fazer. Não é só uma questão de dinheiro. É preciso ter vontade, capacidade e conhecimento. Não basta um ministro ou um autarca investir se depois há espetáculos apresentados durante dois dias apenas. É dinheiro deitado à rua. Para que servem os subsídios, se depois de várias semanas a ensaiar, há apenas três ou quatro datas para se apresentar o que tanto trabalho deu a criar? É tempo de mudar. E houve pessoas, como o Jorge Silva Melo, cujas capacidades não foram devidamente aproveitadas para se trilharem novos caminhos. É tempo de agradecer – e de continuar a tentar mudar.