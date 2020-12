André Ventura chegou à redação do Observador antes da hora e veio acompanhado pelo segurança, que nunca saiu da ombreira da porta do estúdio onde foi gravada a entrevista. O candidato explicou em entrevista ao Sob Escuta Especial Presidenciais da Rádio Observador que acredita que foi Deus que lhe colocou a missão de liderar o Chega porque é um homem de fé e fez questão de distinguir a sua crença da Igreja Católica, que tens responsáveis que o criticam pelas evocações que faz.

Sobre o caso mais polémico dos últimos dias, líder do Chega diz que não atuou sobre o caso SEF nos últimos nove meses porque era o Governo que tinha a informação. O candidato presidencial disse ainda que, apesar de suspender os militantes que criticam a liderança, a sanção é aplicada apenas a quem insulta. Para Ventura esses militantes críticos não estão a fazer uso da liberdade, mas sim a utilizar uma “libertinagem de opinião que destrói o Chega”. Admite que o Chega possa “atrair pessoas indesejáveis”, mas isso é algo que considera transversal a todos os partidos.

André Ventura diz ainda que, ao contrário do que aconteceu nos Açores, a nível nacional não confiará certas pastas governativas ao PSD e que se não forem cedidas ao partido ficará de “bom-grado” na oposição. E, nesse caso, desafia Rio: “Boa sorte a tentar maioria com a IL e com o CDS.”

“Sinto que Deus me colocou neste caminho”

Há dias, escreveu esta frase nas redes sociais: “Deus confiou-me a difícil mas honrosa missão de transformar Portugal”. Quando é que isso aconteceu?

Tem acontecido ao longo do tempo. Como é sabido, sou uma pessoa religiosa e acredito que o papel que o Chega conseguiu na sociedade portuguesa foi aquilo que nós costumamos chamar “o milagre da ascensão política” porque na verdade foi o que foi — nunca nenhum partido teve esta ascensão…

O PRD foi mais rápido.

Não foi, tinha um Presidente da República a apoiá-lo, não era um movimento de bases, era um movimento do topo para a base. Mesmo o PAN ou o BE tinham muito mais tempo de atividade. O que aconteceu aqui foi extraordinário. Chegámos ao parlamento poucos meses depois da constituição do partido e as sondagens colocam-nos como terceira ou quarta força política.

Mas porquê esta invocação permanente de Deus?

Porque é autêntica.

Sabe que a Igreja Católica não acha muita graça a isso. O novo presidente da Conferência Episcopal, D. José Ornelas, disse que a “tentação” de querer identificar um partido com a Igreja e com Deus é “má” e “completamente descabida”.

Mas há uma diferença muito grande. Uma coisa é Deus e outra coisa é a Igreja. Nós nunca procurámos identificar o partido, nem a mim, com nenhuma Igreja. Aliás, é sabido que o Chega tem uma variedade religiosa muito grande dentro de si.

Nas eleições europeias, quando achou que havia uma mensagem colocada no Facebook pelo Patriarcado que interpretou como sendo de apoio ao Chega, disse que estava muito contente e que sentia um “orgulho enorme”. E disse também que era preciso que, nas épocas eleitorais, “as instituições cristãs e católicas não ficassem em silêncio”.

Da mesma forma que tenho o maior orgulho em ter o apoio de cristãos evangélicos ou de outras confissões religiosas. A diferença é que o Chega — e eu pessoalmente — não tem medo de falar de Deus. Entrou no espaço público a ideia de que falar de Deus é violar a laicidade do Estado. É ao contrário. A laicidade do Estado não tem nada a ver com eu acreditar em Deus. Eu, André Ventura, acredito que fui colocado numa missão de transformar Portugal. E isso dá-me força, dá-me motivação, dá-me convicção. Se me disser assim: “Mas podia não falar de Deus”. Poder, podia, mas é como dizia o outro, não era a mesma coisa. Porque, se eu acho que é Deus, não vou estar a inventar que é outra coisa qualquer.

Não o incomodam as reservas da hierarquia católica a essas invocações?

Interessam-me é as não reservas do povo católico, daqueles que vivem a fé e se empenham na fé. São esses que me importam. Nós temos tido — há várias reportagens sobre isso, umas mais disparatadas do que outras — o apoio de cristãos de todas as confissões religiosas, muitos deles com poucos meios, a andar por terras muito desconhecidas deste país a dizer “Votem no Chega, o Chega vai fazer a mudança”. Isso dá-me um enorme orgulho. Nunca vou ter medo de falar de Deus, nem da fé. Para mim, ser cristão é um orgulho. Tanto é assim que defendo — e tenho dito isso no périplo europeu que tenho feito — que a Europa tem de ser de matriz cristã, é essa a nossa matriz civilizacional.. Não tenho medo das palavras. Isso dá-me legitimidade, como líder político, para falar de Deus. Nós em Portugal perdemos isso de falar de Deus — e acho mal. Vou falar de Deus sempre que puder, sem que isso misture uma coisa com outra. Uma coisa é eu falar de Deus, outra é dizer “Sinto-me o representante da Igreja Católica nestas eleições”, ou da igreja evangélica.

É só o representante de Deus.

Não sou o representante, mas sinto que Deus me colocou neste caminho porque sou uma pessoa de fé. E, quando temos fé, sentimos que a missão que nos foi dada na vida deve ser cumprida. Às vezes as pessoas perguntam-me porque é que sou tão insistente e como é que consigo aguentar tantos ataques e tanta fúria — é também por causa disso, porque sou uma pessoa de fé. E a fé ajuda muito.