Em que medida?

SA — As outras missões costumam observar a totalidade de Marte de uma vez só. Outra abordagem é observar um lado do planeta que se veria em vários momentos do dia, mas isso só nos dá dados do lado em análise. A inovação da sonda dos Emirados é que permite olhar para o planeta quando se está a 20 mil quilómetros a distância — esse é o ponto mais próximo — como se não se movesse em relação à sonda, mas em momentos diferentes do dia.

É geoestacionário.

SA — Nessa fase, é. Depois vai-se afastando de Marte e, quanto mais se afasta, o planeta parece girar cada vez mais rápido em relação à sonda. Isso permite obter informações de vários momentos do dia em várias localizações. Faz-se isto três vezes ao longo da semana, o que permite mapear completamente todas as localizações de Marte em todos os momentos do dia. A cada dez dias temos uma cobertura total do planeta em todas as localizações e em todas as alturas do dia. Faz-se isso ao longo de todo o dia para cobrir todas as estações de Marte.

Isso pode ser-nos útil na Terra?

SA — Sim. Compreender a perda de atmosfera e as alterações climáticas em Marte, que é um familiar próximo o suficiente da Terra, permite-nos saber mais sobre como é que esses sistemas planetários evoluem ao longo do tempo.

Há pouco disseram que o nome da sonda é uma mensagem para todos os jovens árabes, que agora estão de olho em vós. Não era esse um peso nos ombros que dispensavam perante uma missão com tantos desafios científicos e tecnológicos?

OS — Não porque esse tem sido parte do objetivo desde o primeiro dia. Mesmo antes de o nome da missão ser anunciado, o governo disse que queriam inspirar a nossa juventude através dela. Que queria mudar mentalidades para recordá-los que no passado, quando costumávamos cria conhecimento na região, quando costumávamos conviver mais com pessoas com experiências e crenças diferentes, estávamos na verdade a desenvolver mais a região. A partir do momento em que paramos de aceitar a diferença, paramos de produzir conhecimento e só andamos para trás. Estamos a falar de uma região que tem muitos jovens, com potencial e capacidade. Infelizmente, nos últimos anos muitos deles têm saído dela, ora porque não têm oportunidades suficientes, ora porque são forçados a sair. Isso não é bom para nós e não ajuda a estabilizar a região. Ainda por cima, muitos destes jovens estão a juntar-se aos grupos errados e a agir da forma errada. Por isso queremos mostrar, através desta missão, como os países podem erguer as suas nações e projetar os seus futuros em investir os recursos e conhecimentos da forma correta através da ciência e da tecnologia.

A própria equipa da missão é muito jovem. Qual é a vantagem desse sangue novo?

OS — Com a juventude vem a criatividade, com a juventude vem a inovação. E combinando toda essa juventude com a experiência cria-se algo único, algo mais inteligente e capaz. Algo novo.

SA — É que nós somos uma nação jovem. Para nós foi um momento poderoso quando a liderança dos Emirados Árabes Unidos confiou uma missão tão complexa, com os riscos que tem associados, a uma equipa jovem. Para o governo nós estamos num percurso de desenvolvimento, especialmente no que toca à Ciência e Tecnologia. A única forma de acelerar isso é fazer parte do processo. Trabalhamos com especialistas neste campo, trabalhamos com pessoas com décadas de experiência em desenhar estas missões. E isso era necessário porque nunca tínhamos feito nada tão complexo, mas tem sido uma oportunidade de aprendizagem enorme para toda a gente.

Esse trabalho com gente mais experiente traz desafios, não?

OS — Os engenheiros que conhecemos e que tinham décadas de experiência em construir estes instrumentos queriam algo fresco e novo, queriam uma nova abordagem. Combinar essas novas ideias com a experiência resultou numa nova forma de fazer coisas.

SA — Isso e o facto de terem histórias diferentes das nossas. Trabalhámos com pessoas que tinham mais anos de experiência do que eu tenho de vida. Perguntei a um desses engenheiros porque é que ele nos levava a sério. E ele respondeu: “Vocês têm uma perspetiva nova e com uma razão diferente de fazer coisas”. Isto deu uma oportunidade a toda a gente que trabalhar com pessoas com quem tipicamente não trabalhamos e de trabalhar numa missão que é apenas o enviar de uma máquina para Marte. Tem sido uma experiência única para toda a gente.

Tudo isto num país que até agora não tinha uma divisão para exploração espacial.

SA — Sim, é um dos impactos que a missão já está a ter nos Emirados Árabes Unidos. A missão permitiu desenvolver o conjunto de habilidades da equipa e o aumento do apetite por risco. Isto é cinco vezes mais complexo do que as missões de exploração da Terra através de satélites em que temos participado. Além disso, temos programas educacionais no coração desta missão por causa dos objetivos para inspirar a juventude no país. Esses programas permitem inspirar os estudantes a integrar em cursos superiores, estudar as ciências naturais e dar bolsas de estudo nesse sentido.

Quão nervosos estão?

SA — Muitos nervosos. Tenho sentimentos contraditórios neste momento. É um tempo incrível para estar nesta missão, ao fim de seis anos de trabalho. Se me perguntasse há sete ou oito anos se acreditava que os Emirados estariam ao lado da China e Estados Unidos a caminho de Marte, eu diria que não. Mas estou muito feliz que tenhamos liderança que esteja a pensar mais à frente. Sinto Apreensão, nervosismo…

OS — …entusiasmo, mas ao mesmo tempo aterrorizados!