Resta saber que valor chegará a Angola, tendo em conta que as duas sociedades Winterfell têm uma dívida original de 160 milhões de euros (estavam previstos reembolsos totais de 66,5 milhões até ao final de 2019 mas desconhece-se o valor total da dívida que foi amortizado) e que a Efacec pode estar avaliada entre 200 a 300 milhões de euros.

Ou seja, a venda da sociedade salvará a Efacec mas o produto da venda poderá servir apenas para pagar as dívidas das duas sociedades criadas por Isabel dos Santos, pouco ou nada restando para os cofres públicos angolanos.

Acresce que, antes de a Justiça portuguesa se pronunciar, o sindicato bancário liderado pela Caixa terá ainda de recolher o acordo do Montepio, BPI e BIC Angola (que emprestaram separadamente um total de 90 milhões de euros apenas à Winterfell 2) e dos obrigacionistas que emprestaram cerca de 58 milhões de euros à Efacec em julho de 2019, tal como o Expresso noticiou.

O exemplo do arresto do fundo que detinha a Herdade da Comporta

O caso da Herdade da Comporta pode ser um bom guia para perceber o que poderá acontecer com a Efacec. No caso da Comporta estava em causa o arresto às ordens do processo Universo Espírito Santo das unidades de participação da empresa Rio Forte no fundo que detinha os valiosos terrenos do concelho de Grândola originalmente comprados pela família Espírito Santo. O negócio foi aprovado na Assembleia Geral do Fundo Herdade da Comporta de 27 de novembro de 2018 mas foi travado numa fase inicial. Contudo, um ano depois, o procurador Antero Taveira veio a autorizar a operação.

O negócio, concretizado pelo consórcio luso-francês liderado pela Port Noir e pela Amorim Luxury por 157,8 milhões de euros, serviu essencialmente para pagar a dívida bancária do fundo, sendo que a Caixa Geral de Depósitos recebeu cerca de 120 milhões de euros desse valor. O facto de o banco público ser o principal credor do Fundo Herdade da Comporto, acabou por ter influência na posição assumida pelo MP,

A venda da participação de Isabel dos Santos no Eurobic também foi posta em causa pelo arresto das ações que a empresa angolana detém neste banco português. Neste caso, há mesmo um contrato-promessa de compra e venda assinado entre os acionistas Isabel dos Santos e Fernando Teles e os hispano-venezuelanos do Abanca para a venda de 95% do capital social do banco por valores que não foram revelados.

Tal como acontece com a Efacec, também a concretização desse negócio depende da autorização prévia do MP e do juiz Carlos Alexandre — que, uma vez mais, terão de ter conta a posição de Angola.