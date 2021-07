Uma das grandes questões dos últimos meses é o processo de vacinação, com a descoordenação e as diferenças de ritmo que houve. Considera que isso foi uma falha da presidência portuguesa? E se sim, qual era a solução? Os países que decidiram comprar vacinas por fora dos contratos europeus tomaram a decisão certa?

Em matéria de coordenação da vacinação houve uma falha clara. Recordo que estávamos em março quando finalmente se começou a fazer um mapeamento das unidades de produção de vacinas, portanto este era todo um trabalho que devia ter sido antecipado e previsto. Chega a ser engraçado ouvir o primeiro-ministro a criticar outra descoordenação na aplicação de vacinas — isto é, há países a aplicarem uma dose e outros duas doses consoante a natureza da vacina — mas depois também não tenha acautelado as mesmas regras a aplicar numa união que devia ser uma união de facto, uma vez que temos liberdade de pessoas, bens e serviços. Mais uma vez o Governo mostrou uma desatenção e que não é positiva. Uma outra matéria que tem estado na agenda política é, por exemplo, a cimeira entre a UE e África, que acabou por não acontecer. Aconteceu UE – Índia, que é positivo do ponto de vista geopolítico, mas ficamos sempre aquém daquilo que era o potencial português e, deixem-me voltar atrás, creio que a pandemia não pode justificar tudo e tínhamos uma responsabilidade acrescida que falhámos. Se olharmos para as presidências anteriores sabemos que houve sempre uma consequência muito concreta desses seis meses e neste caso o que fica é pouca ambição.

Quando diz que Portugal ficou aquém, é também essa a sua opinião sobre a posição portuguesa em relação à Hungria? Esse episódio é uma mancha para a presidência portuguesa?

É uma mancha que também ela revela um padrão. Há um ano António Costa disse que não se deveria misturar matéria de Estado de direito com as negociações do fundo de recuperação. Voltámos a ver a mesma história com uma matéria diferente, direitos fundamentais, direitos civis e com a argumentação absolutamente discutível do dever de neutralidade, porque se por um lado o Palácio de São Bento pode hastear a bandeira LGBT, depois não pode assinar a carta que todos os outros governos assinaram. É bastante discutível e acho que sai mal da fotografia.

Mas quando fala dessa clareza temos de ter em conta que o partido de Viktor Orbán esteve até há meses no PPE e a juventude desse partido também esteve na organização que lidera. O Fidesz saiu pelo próprio pé. O PPE não devia ter sido firme e promovido a expulsão do Fidesz?

O PPE tinha os seus mecanismos internos que estavam a decorrer, que levaram a várias discussões e que, no fundo, acabaram por se materializar na saída pelo próprio pé do partido. Não se revê na matriz pró-europeísta do PPE, mas o PPE estava numa sequência de processos internos.

Não peca por tardia esta decisão?

Sim, peca por tardia, mas é preciso vermos que esta questão é complexa porque há aqui algumas matérias de identidade que muitas vezes se perdem no ruído nas discussões, na espuma dos dias. O que é de salientar é que o PSD e eu própria temos sido bastante claros; na juventude do PPE várias vezes aprovámos resoluções a condenar a juventude do Fidesz. Sempre tivemos uma posição bastante assertiva, mas creio que o resultado positivo é a saída do Fidesz. A verdade é que um regime que se tornou progressivamente autoritário muitas vezes não tem tem sucessão nas lideranças e deve haver algum cuidado no futuro, porque não basta apenas os países aderirem à UE, é também necessário cumprirem com aquilo a que aderiram.

A saída da Hungria da União Europeia é desejável? Augusto Santos Silva dizia na semana passada que os direitos humanos devem ser valores não só de entrada, mas também de permanência na UE, como a Lídia Pereira acaba de dizer.

Acho que é muito cedo para estarmos a falar em cenários desses, acabámos de vir de um processo bastante difícil, do Brexit, e creio que o respeito pelos valores, esse sim, tem de ser assegurado. Os mecanismos para assegurar que esses valores são respeitados não existiam até agora e isso abriu uma outra discussão. Também é preciso vermos que do ponto de vista da discussão política há uma polarização que alimenta determinado tipo de tomadas de posição por partidos como o PiS na Polónia ou como o Fidesz. Eventualmente mereceria aqui uma reflexão diferente a forma como se lida com estas matérias porque, de facto, não estamos a conseguir dialogar, o que pode de facto conduzir a situações mais extremas como a saída da Hungria, mas é demasiado cedo para pensarmos num cenário desses. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, foi muito clara ao dizer que vai usar todos os mecanismos à sua disposição para assegurar que os direitos fundamentais e os valores europeus são respeitados na Hungria, portanto vamos avaliar e esperar. É preciso alguma cautela agora.