Lidl Talks: Produtores nacionais apanham “comboio de alta velocidade”

Vinhos portugueses: escassez de vidro é um dos desafios

Também Luis Almada, administrador da Casa Santos Lima, empresa familiar que se dedica à produção, engarrafamento e comercialização de vinhos portugueses, outro dos participantes da Lidl Talks, refere os problemas da “inflação generalizada que tem um impacto enorme nas empresas e no consumidor final”, mencionando por exemplo o aumento do preço das garrafas (mais de 50%). “Há um obstáculo que está neste momento a ser ultrapassado, mas ainda não na totalidade: a falta de matérias-primas. Neste momento o vidro tem uma ampla escassez no mercado”, afirma.

Outro dos grandes desafios com que os produtores nacionais se confrontam atualmente, referido pelos vários intervenientes, relaciona-se com as mudanças climáticas, o que no caso concreto dos vinhos se reflete no “escaldão” das uvas e nas mudanças das castas. A falta de mão-de-obra e de água são outros obstáculos. A seca agravou-se no mês de maio, estando todo o território continental nesta situação, 35% do qual em seca severa e extrema, revelou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.