O ser humano é dado à rotina. Levantar, vestir, tomar pequeno-almoço, trabalhar, beber um copo, regressar a casa. Repetir, repetir, repetir. De vez em quando, a lei da vida lá permite desviar a rota. É como as slot machines: mete-se uma moedinha e espera-se por um resultado diferente. E mesmo aí, lá está a rotina. No futebol, é igual. Todos os anos, mais uma época do campeonato português recomeça. O campeão defende o título, os dois outros clubes grandes vão tentar roubar-lhe a glória e os restantes emblemas tentarão fugir à linha de água, surpreender os mais fortes e chegar a lugares cimeiros que permitam um lugar europeu. É a mesma lengalenga, milhões para aqui, milhões para ali, no início, com pré-épocas nem sempre afinadas, manchetes a dar conta do próximo grande negócio, lá se joga mais uma ronda de 34 jornadas.

Uma rotina que movimenta milhões e entusiasma adeptos pelo país inteiro. Ora, este ano será diferente. O presidente leonino Frederico Varandas meteu uma moeda na slot machine e saiu-lhe a sorte grande: um Sporting Clube de Portugal campeão nacional, ao fim de 19 anos de jejum. Ou seja, os leões de Rúben Amorim vão defender um título sem ter memória de como isso se faz — a última vez que o fizeram com sucesso resultou no título de bicampeões de 1953/54. Já lá vamos. Primeiro, importa sublinhar que, 17 meses depois, a bola volta finalmente a rolar em campos com público nas bancadas porque, entretanto, aconteceu uma pandemia que ainda não nos largou, obrigando os 18 clubes do primeiro escalão a fazer gato sapato da sua gestão financeira, sem ter ninguém nas bancadas a apupar ou apoiar — e, sobretudo, a gastar dinheiro. Só que, sorte das sortes, avé vacinas, o Governo de António Costa permitiu o regresso dos adeptos aos estádios.

Pois bem, nada disso interessa agora. Esta sexta-feira regressa a liga portuguesa — que mudou de naming, passando a chamar-se liga Bwin — e há muito para falar. Sobre os três grandes, poucas novidades. Os dragões voltaram-se para a formação, os leões já tinham começado esse caminho e as águias, sem desembolsar cem milhões de euros, lá vão alargando os cordões à bolsa, especialmente no ataque. É que, além de manterem os seus treinadores (Amorim, Sérgio Conceição e Jorge Jesus), existe um objetivo claro e mais preciso do que nunca por causa da Covid-19: fazer boa figura na Liga dos Campeões para encaixar muitos milhões de euros. A verdade é que a pré-época destes três clubes correu sem grandes sobressaltos, por isso, há um favorito porque ganhou. Mas as contas fazem-se no fim.

No Sp. Braga, que anda consistentemente a morder os calcanhares dos crónicos candidatos — em vinte anos, esteve no top-4 por onze vezes –, Carlos Carvalhal, já com uma Taça de Portugal conquistada durante a sua travessia nos arsenalistas, quer mais. Mais na Europa, mais no campeonato. E essa ambição nem permite devaneios milionários: o Atlanta United puxou dos galões da sua conta bancária para roubar Ricardo Horta, que disse que não.

"I'M NOT F***** LEAVING" ???? Hoje de manhã foi 'mais ou menos' assim ???? pic.twitter.com/yKMp3CNVp3 — SC Braga (@SCBragaOficial) August 4, 2021

Resta olhar para as outras quatorze equipas: três recém-promovidos — Arouca, Estoril e Vizela — e outros emblemas, como o Santa Clara ou o Paços Ferreira, com um sonho europeu mais perto, a querer assegurar o trabalho sólido de épocas passadas.