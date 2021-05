“Como tínhamos folga no mesmo dia, disse: Vamos passear por Lisboa. Almoçámos em Santa Apolónia, num restaurante ótimo brasileiro, com aquela comida bem caseira, mesmo feijoada, em que come bem e paga muito pouco. Depois estivemos na cervejaria Musa [junto ao elevador da Bica]. Aí falei: ‘Vamos andar. Está um dia lindo’”. Até ao Cais do Sodré, passaram por “muita gente”, aponta Rui, surpreendido. “Parecia o verão.”

Rui e Rafael têm sido particularmente cautelosos com a pandemia. Impedidos de teletrabalhar, reforçam os cuidados sempre que podem. Mesmo aos fins de semana pouco saem de casa — “A Neflix tem feito muito sucesso!” —, exceto para passeios higiénicos ou idas ao ginásio. Ali, na Ribeira das Naus, com a esplanada cheia, mas distanciamento a ser cumprido, sentem-se confortáveis com as medidas de segurança que encontraram. Mal seria se assim não fosse. “Nós até brincamos: se eu chego a apanhar Covid agora [na esplanada] é uma pena porque eu atendo entre 500 a 600 clientes por dia [num supermercado] e ainda não apanhei. Se for para ter agora é chato”, diz, entre risos.

Na Ribeira das Naus, o desconfinamento não é uma novidade. O passeio junto ao rio tem sido aproveitado por muitos para passeios higiénicos ou exercício físico. Só que é preciso recuar três meses e meio para encontrar uma esplanada aberta a um sábado à tarde. Com as mesas cheias, muitos acabaram a conviver em pé, junto ao rio. Outros já vieram preparados, com garrafas de álcool e colunas de som para passar o tempo.

Mas há outro sinal do desconfinamento: são os adormecidos tuk tuk que começam, timidamente, a reaparecer na Lisboa que antes nunca os perdia de vista.

Quatro clientes numa semana. “Não há turistas para todos”

Adalberto, 48 anos, salta à vista do Observador por conduzir um dos poucos tuk tuk que passam pelo Cais do Sodré. “Nas últimas duas semanas, houve cinco tuk tuk na rua, numa cidade que já teve mais de mil”, diz, pouco antes de dar o dia por terminado.

O negócio tem estado praticamente parado. Adalberto, que conduz tuk tuk há três anos, ficou sem trabalho nem direito a subsídio de desemprego (não tinha contrato). Por isso, teve de encontrar outros empregos, como de estafeta, para conseguir sobreviver. Voltou ao transporte dos turistas que resistem há uma semana. Nesse período, fez quatro viagens, com portugueses, espanhóis e ingleses, quando, antes da pandemia, chegava a ter perto desse número por dia. Se antes conseguia, nas melhores alturas, tirar para si 250 euros por semana, agora nem chegou aos 75 euros. Este sábado também não teve sorte, ao contrário de alguns colegas que conseguiram ter clientes, impulsionados pelo desconfinamento.