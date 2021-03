Os custos estão muito longe dos habitualmente praticados e até mesmo dos que são referência para este tipo de programa pelo próprio Governo. Os valores são, aliás, bem distantes daquilo que o Governo teria em mente quando deixou previstos no Plano de Recuperação e Resiliência 1251 milhões para o programa de apoio ao acesso à habitação. Com esse valor, que permitirá comparticipar a 100% a fundo perdido as habitações, o Executivo quer resolver o problema de 26 mil famílias. Isso dá uma média que não chega aos 50 mil euros por cada casa. Isto representa quase cinco vezes menos que Lisboa vai gastar, em média, nos oito prédios em eixos centrais da cidade, já em fase de reabilitação.

Na candidatura em 2017, Fernando Medina prometia em criar 6.000 casas para renda acessível, mas a data das próximas eleições aproxima-se e o objetivo ainda está longe. Os prédios comprados à Segurança Social são uma ajuda — garantindo mais 252 casas —, mas nem todos estarão concluídos antes do final do mandato e os custos são bastante elevados considerando o fim a que se destinam: rendas controladas para famílias com rendimentos abaixo dos 1.700 euros. Quanto ao objetivo fixado por Medina, fonte do gabinete da habitação diz ao Observador que, até 2026 haverá “mais de 6.000” em arrendamento, são mais cinco anos no horizonte (2026, nem sequer é o no próximo mandato, mas só no seguinte).

Ao abrigo das atuais regras, o programa 1.º Direito tem taxas de comparticipação que vão até aos 50% em casos de reabilitação, de 35% para nova construção ou 40% para aquisição, mas Pedro Nuno Santos já anunciou que “com o financiamento via Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) será garantida uma comparticipação a 100%”. Essa comparticipação será garantida, segundo anunciou o ministro, “às primeiras 26 mil soluções habitacionais entregues às famílias”. Serão os mais rápidos a conseguir os apoios, num programa que veio impor alguns requisitos que limitam o acesso dos municípios.

Desde logo a existência de uma Estratégia Local de Habitação. Segundo os últimos dados do ministério das Infraestruturas e Habitação, no início de março havia 25 autarquias com acordos de colaboração já aprovados, 30 que aguardavam a avaliação das Estratégias pelo IHRU e 10 tinham estratégias validadas mas ainda aguardavam assinaturas de acordos. Todas as restantes estão automaticamente excluídas do milhões previstos no PRR, uma vez que a Estratégia Local de Habitação é um dos requisitos para poder aceder ao programa 1.º Direito, algo que não acontecia com o Prohabita.

Ao Observador, a Câmara Municipal de Lisboa diz que “está atenta” à possibilidade de financiamento a 100% anunciada pelo ministro, tendo já fechado oito contratos de comparticipação para os prédios da Segurança Social, sendo parte do montante total a fundo pedido.

A reabilitação em oito dos 11 prédios comprados à Segurança Social vai permitir ao executivo de Fernando Medina ter 252 casas para renda acessível. Dos quase 41 milhões de euros de custos de aquisição dos oito prédios, até 40% será comparticipado pelo IHRU a fundo perdido e, na reabilitação esse montante pode chegar aos 50% (se não forem considerados no PRR para a comparticipação a 100%). São mais 20 milhões de euros para reabilitar os oito prédios a somar ao valor da compra. O Observador sabe ainda que a autarquia vê o investimento, que reconhece ser elevado, na reabilitação destes edifícios também como uma forma de aumentar e melhorar o património próprio do município. Nos edifícios em reabilitação serão criadas ainda um total de seis lojas. Fonte do município explica ao Observador que poderão ser destinadas “a arrendamento ou serviços” da autarquia e que as áreas das lojas variam entre os 100 e os mil metros quadrados. Serão aproveitadas áreas dos prédios na Avenida dos Estados Unidos da América (37 e 39), na Visconde Valmor (48), na Avenida da República (102 e 104) e no Campo Grande (n.º6) para esse fim.

Feitas as contas, considerando o custo de aquisição e os valores para reabilitação (que só são fechados totalmente no final das obras), a câmara de Lisboa vai gastar em média 240 mil euros por cada casa nos oito prédios. Fora da intervenção está por enquanto o palacete na rua Rosa Araújo, n.º 43 que faz esquina com o n.º3B da rua Mouzinho Silveira, que ainda não tem projeto definido. Na Alameda D. Afonso Henriques n.º 82 e 82A e Avenida Manuel da Maia n.º40 a 40D serão criados 208 quartos em residências de estudantes logo não são projetos admissíveis ao programa 1.º Direito.