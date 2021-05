Após a publicação de Lisboa Nazi, sobre os locais da capital portuguesa onde se fazia a propagada alemã durante o período da Segunda Guerra Mundial, Sérgio Luís de Carvalho, autor e professor de História, foi desafiado por Marcelo Teixeira, da editora Parsifal, a escrever um livro sobre a presença judaica na cidade. O resultado dessa sugestão, Lisboa Judaica, é uma viagem por um legado “que se mantém vivo” e que tem as suas origens num tempo anterior à própria portugalidade. Isto porque, além de ser uma das mais marcantes que Lisboa recebeu, a herança judaica é uma das mais antigas — o testemunho mais antigo encontrado em território português data do século IV, mas é provável que os judeus vivessem na Península Ibérica antes disso.

Em Lisboa, a presença judaica está comprovada desde a Idade Média. Durante este período, chegaram a existir quatro judiarias naquela que era ao tempo a maior cidade do reino, mas não em simultâneo. A maior, a Judiaria Grande ou Velha, ocupava vários quarteirões do que é hoje a Baixa. A sua dimensão e importância levou a que fosse alvo de várias tentativas de ataques ou ataques efetivos durante a medievalidade, um período de segregação mas de relativa tranquilidade para os judeus de Lisboa quando comparado com o que sucedeu nos séculos seguintes. O mais grave atentado contra a comunidade judaica da cidade, numa altura em que já não existiam oficialmente judeus em Portugal mas cristãos-novos, aconteceu no século XVI. O grande massacre de 1506 é um dos episódios mais negros da história da capital portuguesa.

O caminho percorrido pelos judeus de Lisboa até à inclusão foi longo e duro, mas marcado também por alguns episódios mais luminosos, como a receção dos refugiados durante a Segunda Guerra Mundial. Para o autor de Lisboa Judaica, “a solidariedade e tolerância que a população portuguesa teve para com esses pobres refugiados que vieram para Lisboa durante o período da Segunda Guerra Mundial resgatou, pelo menos em parte, muitas tristezas do passado”. Foi sobre estes episódios e sobre a forma como a comunidade judaica foi sendo tratada em Lisboa e Portugal ao longo dos séculos que conversámos com Sérgio Luís de Carvalho, numa longa entrevista que passou por vários momentos fundamentais da história da capital portuguesa e dos judeus lisboetas.

▲ O livro foi publicado no final de maio pela editora Parsifal

Começa por dizer no seu livro que o testemunho judaico mais antigo em território português data do século IV. Trata-se de uma placa de mármore encontrada em Silves. Isso significa que, a par com os cristãos e muçulmanos, os judeus são um dos grupos com presença mais antiga em Portugal e na Península Ibérica?

Sim, sem dúvida, [a sua presença é] ainda anterior à presença árabe na Península Ibérica. Genericamente, podemos dizer, de acordo com os nossos conhecimentos atuais, que a presença judaica em Portugal é, no mínimo, paralela à presença romana. Como sabemos, havia já uma presença judaica muito forte no Império Romano. Os judeus estavam aqui com os romanos e depois cá ficaram. Estiveram sempre cá desde o século I ou II. É possível que houvesse uma presença anterior a essa placa de Silves [em território português]. É plausível. Portanto, podemos dizer que são o grupo étnico-religioso que está há mais tempo na Península Ibérica e no território que depois foi Portugal. Já os muçulmanos [estão cá], pelo menos, desde o princípio do século VIII.

No século V, o rei visigótico Eurico impôs aquelas que serão as primeiras normas segregatórias contra judeus em território ibérico. A comunidade já teria um tamanho substancial nessa altura?

Pensa-se que sim. É impossível quantificar. Vamos lá ver, é uma questão de bom senso: se a lei diz que se deve fazer algo ou que não se deve fazer algo, é porque a realidade no terreno determina que haja uma lei nesse sentido. Se bem que no caso das leis segregacionistas, estas não eram emanadas das autoridades no terreno, neste caso dos monarcas visigóticos, mas de Roma. Mas obviamente que havia uma comunidade judaica entre nós, uma comunidade que sofreu os interditos durante a monarquia visigótica, mas não com a presença árabe. A presença árabe foi, nesse sentido, mais tolerante do que a visigótica e a cristã. Digo curiosamente por um motivo muito simples — porque hoje associamos aos muçulmanos, com alguma injustiça, uma certa intolerância e um certo fundamentalismo. Todavia, na Idade Média, a civilização árabe era brilhante, em muitos aspetos mais desenvolvida do que a cristã e genericamente mais tolerante. Estou a simplificar, porque isto tem outras minudências.