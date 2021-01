A pujança da discussão parece então contradizer a ideia tão veiculada de que a literatura em Portugal e no mundo está pelas ruas da amargura. Antes de mais, e para evitar que sugiram o meu nome para fogueiras no Terreiro do Paço, importa esclarecer que é inteiramente justo discutir se um galardão atribuído pelo Estado deve ou não premiar autores que terão colaborado para repressões políticas e académicas inaceitáveis, tal como é justo que se queira punir abusos por parte de pessoas em cargos de poder e responsabilidade. É também relevante discutir quais os nomes que formam a identidade literária de um país. O problema, contudo, surge quando todas essas discussões acerca de prémios literários e meritocracia substituem e apagam uma discussão sobre literatura propriamente dita. Mas vamos por partes.

É inegável a importância que os prémios literários têm hoje, não só pelo valor monetário a eles associados, mas acima de tudo por servirem de oráculos a muitos leitores ocasionais que contam com a definição do Nobel, do Leya ou do Pulitzer para definir o seu carrinho de compras. Grupos de especialistas reúnem-se então para definir o Campeão do Mundo das Letras naquele ano em específico. Num mundo em que se lê cada vez menos ficção, prémios destes servem de balões de oxigénio para escritores e editoras com a corda na garganta e é, por isso, bem melhor que prémios destes existam do que a alternativa contrária.

No entanto, o prestígio que associamos gratuitamente a estes xamãs modernos geram uma infundada expectativa de confiança, credibilidade e certeza. Não temos tempo a perder e precisamos, por isso, que as urnas do IMDB nos digam que filmes temos de ver este ano, tal como precisamos que dezoito sujeitos suecos nos digam o que não podemos deixar de ler nas próximas férias. Contudo, raciocínios deste género procuram impor uma lógica não só competitiva, mas quase farmacêutica a um campo onde a discussão é feita noutros termos, termos esses que recusam tanto a noção de especialista como de sabedoria democrática.