A nossa inultrapassável animalidade misturada com esta coisa bizarra e difícil de explicar a que chamamos humanidade levou-nos então a procurar novas formas de reproduzir a beleza do mundo e de registar aquilo que víamos, que caçávamos ou que simplesmente admirávamos. No entanto, se impressiona o esforço, impressiona ainda mais a distância gigantesca entre essas primeiras tentativas e o mundo propriamente dito. Claro que a arte pictórica e escrita foi evoluindo e a patusca ideia que temos acerca de nós próprios e da nossa enorme sofisticação leva-nos a reparar mais no caminho que percorremos desde esses primeiros esboços até, por exemplo, um quadro do Monet e menos na enorme distância entre esse quadro do Monet e a vida como ela é. Elogiamos Monet ou Proust ou Tarkovski por terem chegado tão mais longe do que nós apenas porque não vemos a distância abissal entre aquilo que se propuseram fazer e o ponto a que conseguiram chegar. No fundo, elogiamos os vencedores de um concurso que consiste em ver quem consegue chegar mais perto da lua a saltar num trampolim.

Um prémio literário é uma espécie de WebSummitização da arte. Contudo, se na WebSummit, aqueles que por algum motivo obscuro designamos de key-note speakers efetivamente conseguiram cumprir os seus objetivos (por exemplo, aumentar receitas, desenvolver apps ou garantir que não passe um minuto sem que alguém use a palavra mindset), já os prémios literários assentam numa bastante óbvia fraude, que consiste em procurar convencer pessoas incautas de que os homens e mulheres que premeiam foram, de alguma forma, bem-sucedidos.