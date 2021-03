Se a Poesia Incompleta não é um showroom de gosto pessoal, então o que é? É um pouco de tudo, dentro de “uma limitação primordial, que é o dinheiro”, explicou. “Se não tivesse problemas de dinheiro, primeiro não trabalhava. Ia viajar, apaixonar-me por miúdas incríveis e ouvir as minhas amigas, os meus amigos, [ouvir] música, ver o mar e ler. E futebol. E cinema. Mas, se tivesse dinheiro e me dissessem assim, ‘tens de ter a livraria, não vais estar em contemplação marítima todos os dias’, epá, inventava umas estantes incríveis e tinha 800 mil milhões de poetas. Tinha os poetas todos. Mas, mesmo se me dissessem que agora tinha um milhão de euros para investir à bruta, mesmo à António Mexia style, não ficava com os livros todos de poesia, porque há coisas a serem feitas, que já saíram de circulação. Porque há livros na Mongólia, há livros no Paraguai que não consigo ter. Então, será sempre incompleta”, como o nome da livraria, que é também uma referência à reunião da poesia de Mário Dionísio.

Alguns clientes chegam à Poesia Incompleta com uma ideia na cabeça, outros entram à procura de alguma coisa que ainda não sabem exatamente o que é. E é aí que entra Mário Guerra, com sugestões e um verso ou outro na ponta da língua. “Isso é muita giro”, disse. “Um cardiologista ou um neurocirurgião não pode estar [a aprender enquanto opera um doente]. Conheço bons livreiros, não é o meu caso. Bom, assim bom, sou é palerma. O meu grau máximo de qualidade é na palermice. Mas um livreiro tem uma sabedoria e mil e uma ignorâncias e pode aprender com a pessoa que menos saiba de tudo. Essa troca é muito bonita. Uma pessoa dizer ‘ah, gosto do autor X’ e outra dizer ‘mas conhece o autor y?’. Antigamente, o chamado ‘algoritmo’ chamava-se cultura geral. Na poesia, andamos sempre a apanhar bonés. ‘Já li o Petrarca todo.’ ‘Mas já leste o primo dele que estava no sul?’ ‘Ah, não…’ E vai-se ler o primo do Petrarca e um tipo de que o primo do Petrarca gostou porque lhe chegou o manuscrito. E isso é uma vida.”

Uma vida que não chega, como escreveu Almada em A Invenção do Dia Claro. “É engraçada essa frase [“Entrei numa livraria. Pus-me a contar os livros que há para ler e os anos que terei de vida. Não chegam, não duro nem para metade da biblioteca”], numa época em que as pessoas querem o máximo e explorar o seu potencial ao máximo”, comentou o livreiro. “Há um humorista que diz: ‘Se calhar é má ideia. Se explorarem [o potencial] ao máximo, percebem que não têm assim tanto’. É uma época de achievement, mas é ao mesmo tempo uma época tão desequilibrante que essa frase é encarada com angústia. ‘Vou ter um ataque de pânico por causa do Almada.’ Imagina que a vida dá para metade [da livraria] — vais ler metade! Vais-te cruzar com o Llorca, um tipo que diz a alguém que, por causa dessa pessoa, lhe dói a alma, o coração e o chapéu! O chapéu tem dores por causa do amor! O que é que se pode dizer melhor, mais chique, mais avançado, para conquistar uma garota ou um garoto? Vamo-nos cruzar com isso, com Pessanha, com os sonetos de Shakespeare. Vamo-nos cruzar com o Gilgamesh, que diz: ‘Esquece a morte e segue-me’.”