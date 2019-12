Rui Tavares, talvez a cara mais conhecida do Livre e muitas vezes identificado como “fundador” do partido, não tem o cartão de militante n.º 1 — tem um número superior ao 150. Nem o próprio sabia isso: descobriu há não muito tempo, numa reunião e a título de curiosidade. Por isso, Rui Tavares insiste que, atualmente, o único poder que tem no partido é o mesmo que qualquer outro dos 40 membros da Assembleia, o órgão que esta terça-feira pôs um ponto final no conflito entre Joacine Katar Moreira e o partido. Além de não ter um só “fundador” nem um líder, o Livre também não tem um porta-voz oficial — a direção, que no partido adopta o nome de Grupo de Contacto, fala com a comunicação social através de um porta-voz para os media, escolhido para o cargo apenas pela coincidência de trabalhar profissionalmente na área da assessoria.

Esta é a primeira legislatura em que o Livre consegue sentar no hemiciclo um deputado. Joacine Katar Moreira foi eleita pelo círculo de Lisboa e muito se tem escrito sobre a relação da deputada única do partido e o Grupo de Contacto. A Assembleia do partido também se tem desdobrado em reuniões para analisar um parecer do Conselho de Jurisdição sobre o caso — e tudo isto soa estranho para quem está habituado ao funcionamento dos partidos chamados tradicionais.

O Livre comemorou em novembro o sexto aniversário do partido, mas nem essa data é fácil de explicar. O dia real de fundação do partido foi 31 de janeiro de 2014, o primeiro de dois dias do congresso fundador. Mas a 16 de novembro de 2013 o partido reunira-se no Teatro São Luiz, em Lisboa, e aprovara a declaração de princípios que ainda hoje se mantém — e é essa data que os membros e apoiantes do partido contam como o primeiro dia oficial.

Além da declaração de princípios, também a papoila foi escolhida pelos membros como o símbolo do partido. À data, Rui Tavares explicava à agência Lusa que a opção pela papoila se devia ao facto de esta ter sido “o símbolo da paz na Primeira Guerra Mundial e um símbolo de liberdade”.