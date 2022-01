Livre confiante que será "a grande surpresa" numas eleições que "não deviam estar a acontecer"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Aprende a nadar, companheiro

Que a maré se vai levantar

Que a liberdade está a passar por aqui

Maré alta

É a letra mais curta de uma canção de Sérgio Godinho, editada no ano de nascimento de Rui Tavares — 1972. Mas não foram curtas as vezes que foi evocada na Festa de Encerramento do Livre, em Lisboa. Uma festa que ainda terá esta sexta-feira o seu epílogo. O Livre tem agendadas ações de campanha, para espalhar a palavra de que todos os votos à esquerda contam. Cada voto no Livre ainda mais.

A canção de Sérgio Godinho serviu de mote para o partido fundado, há oito anos, por Rui Tavares não esconder o seu nome. A liberdade foi o mote. Aproveitado por todos os que discursaram no único comício que o Livre faz em toda a sua campanha — afinal estamos “em pandemia”, argumenta-se para mostrar a responsabilidade do partido.

Pode alguém ser livre

se outro alguém não é

a corda dum outro

serve-me no pé

nos dois punhos, nas mãos

no pescoço, diz-me:

Pode alguém ser quem não é?

Mais uma canção de Sérgio Godinho, cantada por Isabel Mendes Lopes, número dois por Lisboa, para voltar ao tema da liberdade.

“Nenhum conceito está em disputa tão grande como o da liberdade”, reforçou Jorge Pinto, cabeça de lista do Livre pelo Porto, e que vê algumas sondagens a colocá-lo ao lado de Rui Tavares no Parlamento (o discurso de Jorge Pinto foi esta noite dos mais aplaudidos, tendo nele mostrado a convicção de que o Livre pode eleger mais do que um deputado — “para não deixarmos o desgraçado do Rui Tavares sozinho”).