Tinha alguns contactos lá?

Nem por isso. A minha melhor amiga já estava na Argentina, então acabámos por viajar juntas durante alguns meses. Quando cheguei a Santiago do Chile roubaram-me tudo o que tinha, incluindo o meu passaporte, os meus cartões de crédito e todo o meu dinheiro. Ela teve de ir embora, eu tive de ficar lá nove meses, até juntar dinheiro outra vez e ter um novo passaporte. Mas comecei a trabalhar como consultora na abertura de um restaurante francês, uma oportunidade incrível. Basicamente, deram-me a chave de uma garagem mesmo pequena e disseram-me: “Abre um restaurante”. Tinha 22 anos, foi um bom desafio. Entretanto, ainda cheguei a ser deportada para a Bolívia por não ter documentos… e por aí fora. Mas continuei sempre a viajar e a voltar a França de vez em quando.

Foi um período de amadurecimento?

É sempre. E é também uma maneira de conhecermos os nossos limites. Não acho que estar tão longe de casa tenha sido o mais difícil. Para mim, foi quando me roubaram e dei por mim sem nada, e isso aconteceu-me umas cinco ou seis vezes. aliás, começou logo quando perdi o voo de Londres para Buenos Aires, senti que o mundo ia colapsar. Então na primeira vez que me roubaram as coisas, passei uma semana a chorar e a achar que ninguém me ia ajudar. A partir de uma certa altura, aprendes a reagir à situação e com a experiência percebes que consegues superar aquilo sozinho. Se continuas inteiro e saudável, vais ficar bem. Gosto desse tipo de luta, embora também houvesse uma vontade de estar mais perto da família. Os meus avós estão velhos e quis ter a possibilidade de vê-los mais. Mas lá no fundo quero é voltar.

E hoje o que faz na cozinha é um reflexo de todos os sítios por onde foi passando?

Definitivamente. Tudo é uma influência, mas não é só isso. Há pratos que, por exemplo, a minha mãe costumava cozinhar quando eu era pequena. Mas viajar é obviamente inspirador.

É por isso que a fusão é algo tão central no seu trabalho?

Talvez um pouco menos agora. Essa foi a direção que tomei no último ano, mas neste momento sinto que me foco mais nos ingredientes. Estou a começar a conhecer melhor os ingredientes portugueses e os produtores. Por isso, exploro mais o produto que tenho à minha frente e tento trabalhar a partir daí. Antes, era muito mais de pegar no prato de um país e de fundi-lo com algo de forma a que, a meu ver, resultasse bem. São abordagens diferentes e não fico agarrada só a uma.

Essa nova abordagem tem-na levado a descobrir o que de melhor se produz em Portugal?

É um trabalho diário, mas muito difícil de fazer no início. É um mundo um bocado fechado, este dos produtores, sobretudo para um estrangeiro. Por vezes, não são suficientes para todos os chefs e restaurantes, sobretudo agora que é uma grande tendência voltar aos pequenos produtores. Mas conseguimos entrar nesse círculo e é muito bom conhecer tantas pessoas apaixonadas, que falam, que dão ideias. E há tantos produtos diferentes. Tenho feito bastante foraging, ou seja, vou apanhar ervas selvagens, cogumelos e assim. Conheço várias espécies que costumava encontrar em França, mas agora estou a descobrir novas coisas em Portugal e a experimentá-las.