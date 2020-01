Luanda Leaks. As várias frentes do cerco a Isabel dos Santos

Já em comunicado, o BdP explicou ainda esta segunda-feira que está atento a “todos os factos novos que possam ser relevantes para efeitos de avaliação/reavaliação da adequação de quaisquer pessoas que exerçam funções de administração/fiscalização ou sejam acionistas de instituições por si supervisionadas.” Isto é, o supervisor admite reavaliar a idoneidade de representantes e acionistas do Eurobic (como Isabel dos Santos), bem como de qualquer membro da administração liderada por Fernando Teixeira dos Santos. É para esse efeito, aliás, que o supervisor “interage e troca informação” com “todas as entidades e autoridades, nacionais e internacionais, de forma a poder consubstanciar factos que possam ser relevantes no contexto desse juízo”, lê-se no comunicado.

Carlos Costa, o responsável por esta instituição de supervisão financeira, foi já visado, recorde-se, por duras acusações da deputada Ana Gomes, que pediu consequências para os responsáveis portugueses que ajudaram a desenvolver os negócios e que os permitiram: “Os doutores Carlos Costa do Banco de Portugal e Teixeira dos Santos do Eurobic já se demitiram? Estão à espera de quê?”

Eurobic corta “relações comerciais” com o Universo Isabel dos Santos

Pouco depois da emissão do comunicado do BdP o Eurobic decidiu pronunciar-se sobre o tema do momento, que envolvia a sua principal acionista, informando que tinha cortado “a relação comercial” com entidades controladas pelo universo de Isabel dos Santos. A filha de José Eduardo dos Santos, que detém 42,5% do banco, através das Santoro (25%) e Fininsantoro (17,5%), vê-se, assim, impossibilitada – por decisão da administração que escolheu – de fazer negócio com o banco. A administração do Eurobic, cuja comissão executiva é presidida pelo ex-ministro das Finanças de José Sócrates, Fernando Teixeira dos Santos, justifica a sua decisão não só por causa da “divulgação de informações reservadas relativas a Isabel dos Santos – apresentadas internacionalmente como Luanda Leaks” — mas também por causa da “perceção pública de que o Banco possa não cumprir integralmente as suas obrigações pelo facto de Isabel dos Santos ser um dos seus acionistas de referência.

O Eurobic também aproveitou para se pronunciar sobre os pagamentos feitos à empresa Matter Business Solutions, revelados pelos Luanda Leaks, que terão tido origem em contas do banco. “No respeito pelos deveres de sigilo bancário a que o banco está sujeito, apenas podemos esclarecer publicamente que os pagamentos ordenados pela cliente Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol) à Matter Business Solutions respeitaram os procedimentos legais e regulamentares formalmente aplicáveis no âmbito da regular relação comercial existente entre este Banco e a Sonangol, designadamente os que se referem à prevenção do branqueamento de capitais”.

A Administração do Eurobic decidiu ainda pedir uma auditoria imediata aos movimentos referidos no ponto anterior, ou seja a transferência para a Matter. O Eurobic disse que, até à data, desconhecia estes elementos. Também decidiu “remeter ao Banco de Portugal todo o processo em poder do Eurobic referente às operações envolvendo as quantias transferidas pela Sonangol para a Matter em novembro de 2017 bem como informá-lo das decisões tomadas”. Isto, o BdP já tinha dito que iria pedir.

“O Eurobic não é parte no processo que tem vindo a ser noticiado, o qual diz apenas respeito à esfera de interesses e relações jurídicas da acionista Isabel dos Santos”, salientou o banco.

Esta mesma Matter Business Solutions também voltou a ser tema por causa do advogado Jorge Brito Pereira, representante de Isabel dos Santos ligado à firma Uría Menéndez-Proença de Carvalho, que garantiu nunca ter tido “qualquer intervenção que não a de constituir formalmente a sociedade” Matter Business Solutions. É certo, diz o advogado, que tinha “poderes latos e abrangentes” sobre a empresa, mas estes “nunca foram por qualquer forma exercidos”, com exceção da própria criação formal da sociedade empresarial.

O esclarecimento do advogado foi feito após o Observador e outros meios de comunicação terem escrito, no domingo, que Jorge Brito Pereira “controlava” a sociedade Matter Business Solutions. Já depois de ter sido noticiado que seria afastada do cargo de presidente da Sonangol, em 2017, a ex-presidente da petrolífera estatal terá aprovado um pagamento de 58 milhões de libras esterlinas a uma empresa de consultoria, a Matter Business Solutions, com sede no Dubai, uma sociedade que foi criada por Jorge Brito Pereira, com procuração de constituição de empresa, apontado como um dos seus principais gestores e que também é presidente não executivo da operadora NOS, e tem Paula Oliveira, uma amiga próxima de Isabel dos Santos e igualmente administradora da NOS, como acionista.

“Não tenho, nem nunca tive, qualquer ação nessa sociedade, nunca ocupei qualquer cargo nos órgãos sociais, nunca movimentei qualquer conta bancária e, em suma, nunca tive qualquer intervenção que não a de constituir formalmente a sociedade, com os poderes que me foram conferidos pela sua acionista única, no exercício da minha profissão de Advogado”, afirma também o advogado.

As repercussões económicas

Se um pouco por todo o lado já se começam a sentir as as malhas da justiça a apertar, não é de estranhar também que as ramificações económicas se comecem a sentir. Foi logo na manhã desta segunda-feira, um dia depois da publicação dos já batizados “Luanda Leaks”, que a consultora Price Waterhouse Coopers (PwC) anunciou que ia abrir uma investigação interna sobre os dados publicados este domingo pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação.

A PwC, que era a consultora financeira da Unitel quando Isabel dos Santos alegadamente desviou dinheiro da empresa de telecomunicações para uma companhia privada, rompeu ainda negócios com a filha do ex-presidente Eduardo dos Santos. “Em resposta às alegações muito sérias e preocupantes levantadas, iniciámos imediatamente uma investigação e estamos a trabalhar para avaliar minuciosamente os factos e concluir a nossa investigação”, informou a PwC. “Não hesitaremos em tomar as medidas apropriadas para garantir que defendemos sempre os mais altos padrões de comportamento, onde quer que operemos no mundo”.

Tom Keatinge, diretor do Centro para o Crime Financeiro e Estudos de Segurança britânico, aponta o dedo à consultora financeira, dizendo que, “se não facilitou a corrupção, está a dar uma aparência de respeitabilidade que torna o que está a acontecer aceitável ou mais aceitável do que poderia ser”.

Foi também por essa altura que o o Fórum Económico Mundial, em Davos, Suíça, retirou o nome da angolana da lista de convidados para o evento. A presença de Isabel dos Santos estava relacionada com o facto de a Unitel ser patrocinadora do evento, mas a organização diz agora que está a “reavaliar” a participação da empresa.

A “segunda-feira negra” do pós-Luanda Leaks aproximava-se do fim quando também a portuguesa Sonae se pronunciou sobre este incidente. O grupo liderado por Cláudia Azevedo é parceira de Isabel dos Santos na NOS, e mostrou-se preocupado com o caso, dizendo que “tudo fará para garantir que a empresa [operadora de telecomunicações] tem a estabilidade necessária”. Isabel dos Santos e Sonae controlam em partes iguais (50%) a ZOPT, que controla em mais de 52% a NOS.

“Face às notícias veiculadas nos últimos dias em diversos órgãos de comunicação social sob a designação ‘Luanda Leaks’, a Sonae vem por este meio comunicar que está a acompanhar a situação com atenção e preocupação, sobretudo dadas as alusões feitas a vários membros não executivos do Conselho de Administração da sua participada NOS”, indicou o grupo liderado por Cláudia Azevedo. Em causa os nomes de Mário Leite da Silva, número 2 de Isabel dos Santos, de Paula Oliveira e do advogado da filha do ex-presidente angolano, Jorge Brito Pereira, que também presidente do Conselho de Administração da operadora.

“Neste contexto, foi desde já garantido que os órgãos competentes da sociedade estão a avaliar a situação de forma rigorosa e com sentido de urgência. A NOS sempre se pautou por regras de governo societário exigentes, que vêm sendo estritamente cumpridas e continuarão a sê-lo”, salienta a empresa.

No entanto, contrapõe, “esta situação em nada altera a total confiança que a Sonae tem na empresa e na sua equipa de gestão”.

O que diz Isabel dos Santos? E o seu marido, Sindika Dokolo?

Poucas horas depois do rebentar do escândalo, Isabel dos Santos deu à BBC os primeiros comentários sobre o assunto. Começou por lamentar “que Angola tenha escolhido este caminho” e falou de uma “caça às bruxas” — “As autoridades angolanas embarcaram numa caça às bruxas muito, muito seletiva que tem por objetivo dizer que há duas ou três pessoas relacionadas com a família do presidente dos Santos… Olhem, eu lamento que Angola tenha escolhido este caminho. Acho que temos todos muito a perder”.

Em conversa com o jornalista Andrew Harding sobre os 715 mil documentos que suportam a tese de que Isabel dos Santos construiu um império com estratégias de corrupção, a filha de José Eduardo dos Santos reage: “Quando se olha para o meu passado, vê-se o trabalho que fiz, vê-se as empresas que ergui… São companhias comerciais. Se me perguntarem: ‘Há alguma coisa errada em um angolano ter um negócio com uma empresa do Estado?’, eu digo que não vejo nada de errado“.

Na opinião de Isabel dos Santos, “é preciso compreender que não se pode simplesmente dizer que, porque se é filho de alguém, é-se imediatamente culpado“, reagiu na entrevista: “É por isto que há muito preconceito”.

Ao final da tarde, Isabel dos Santos emitiu um comunicado através da sua agência de comunicação em Portugal, a LPM. E o que diz? Um pouco mais do mesmo – insiste na cabala política, diz-se perseguida, alvo de um tentativa de neutralização política, ataca a investigação do Consórcio e diz que se baseia em informações falsas. Mas dá pelo menos dois pormenores importantes: promete lutar contra a decisão nos tribunais internacionais e mostra a sua visão para Angola. “Precisamos de empregos já, especialmente para os nossos jovens, de um verdadeiro plano para a economia e de uma meritocracia onde a competência venha antes da amizade. Tudo farei para alcançar estes objetivos para o meu país”.

Sindika Dokolo, colecionador de arte congolês e marido de Isabel, saiu também em sua defesa, não se coibindo de lançar suspeitas sobre o timing da investigação e a origem dos documentos que fundamentaram a mega-investigação que está no centro desta tempestade. Segundo as suas declarações desta segunda-feira, a investigação ocorre quatro anos depois de um dos escritórios de advocacia de que são clientes, a PLMJ, ter sido hackeado.

“Sabíamos que várias das nossas outras empresas já tinham sido alvo de um hacker português, esses documentos foram mantidos e são usados ​​hoje para arrebatar os nossos ativos no exterior. Eles usam a imprensa para manipular opiniões e governos estrangeiros”, acusou Sindika Dokolo, sem revelar o nome desse pirata informático. Mais tarde soube-se que Dokolo referia-se a Rui Pinto, que já está à aguardar julgamento por 90 crimes por decisão do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa — um crime de tentativa de extorsão, seis de acesso ilegítimo, 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência e um de sabotagem informática.

“O regime [Governo angolano] alega fazê-lo em nome da luta contra a corrupção, mas não ataca os agentes de empresas públicas acusadas de peculato, apenas uma família que atua no setor privado”, apontou o congolês, apontando o dedo ao presidente de Angola, João Lourenço.