Luciana Félix estava “desesperada” e começou a pedir ajuda em grupos nas redes sociais dedicados a cirurgias estéticas. Mas acabou, segundo conta ao Observador, por ser contactada por uma mulher que se dizia advogada da alegada médica que lhe fez as intervenções. “Pediu para eu parar de publicar nos grupos e parar de dizer que era cliente dela ou eu seria processada por calúnia. Eu só chorava porque com o rosto assim ainda era ameaçada“, recorda. A empresária adianta ainda que recebeu mensagens de familiares da alegada médica, que o Observador leu, a ameaçá-la e ao próprio filho bebé. Mas cuja origem é impossível confirmar.

Ordem diz que os alegados médicos “não se encontram legalmente habilitados ao exercício da medicina dentária em Portugal”

Foi então que a empresária decidiu contactar a Ordem dos Médicos e a Ordem dos Médicos Dentistas. E foi informada que não existia nenhuma médica dentista com aquele nome registada nesta entidade. Ambas as Ordens participaram os factos às autoridades competentes para abrir uma investigação. Luciana Félix acabou também por apresentar queixa por ameaça. Agora, o Ministério Público abriu um inquérito: o caso está a ser investigado no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, segundo confirmou a Procuradoria-Geral da República ao Observador. ASAE confirmou que está igualmente a averiguar o caso.

O Observador contactou ainda as duas Ordens para confirmar se os alegados médicos em causa estão ou não inscritos. A Ordem dos Médicos Dentistas garantiu que “os visados Mónica do Carmo Lima e Augusto Jenner Rêgo não são, à presente data, médicos dentistas inscritos” e não se encontram legalmente habilitados ao exercício da medicina dentária em Portugal“. Ao que o Observador apurou, esta Ordem está nesta fase a avaliar se os procedimentos realizados a Luciana Félix foram feitos por algum deles na qualidade de alegados médicos dentistas. Já a Ordem dos Médicos também confirmou que “não existe nenhum médico ou médica inscrito com os nomes referidos”. Questionada, fonte desta entidade explicou que mesmo que algumas destas pessoas tenha um curso superior, mesmo tirado em Portugal, não pode exercer se não estiver inscrito.

Ao Observador, Augusto Jenner Rêgo nega que faça procedimentos de medicina dentária — apesar de Luciana Félix afirmar que fez um tratamento dentário ao seu marido e de ter mostrado mensagens que mostram marcações com ele. “Eu sou o representante legal da empresa, faço supervisão. Temos um diretor clínico”, explicou ao Observador. Sobre o facto de não estar inscrito na Ordem dos Médicos Dentistas, admite que “provavelmente” haja “um problema com o nome”. “Eu tenho licença noutro país da União Europeia e como vivo mais lá do que aqui, faço mais a parte de gestão”, explicou.

Garante ainda que a licença do espaço “todos os anos é atualizada”, bem como o quadro clínico. Questionada, a Entidade Reguladora da Saúde também explicou ao Observador que, com a pesquisa pela morada associada à clínica Sorridente Ideia é há um “registo ativo associado que se denomina “MACHADO & RAZZOTTO CLINICA DENTARIA LDA” e é explorado pela entidade MACHADO & RAZZOTTO MEDICINA DENTARIA, LDA”.

Sociedade Portuguesa de Medicina Estética recebeu mais de 150 queixas em 2020

O caso de Luciana Félix é apenas um entre as centenas de queixas que chegam todos os anos à Sociedade Portuguesa de Medicina Estética (SPME). Desde a criação, o departamento de Intrusismo — o órgão da SPME responsável por receber, analisar e dar encaminhamento às queixas recebidas — já recebeu mais de 300 denúncias. Mais de metade ocorreram no ano de 2020 e, só no primeiro trimestre de 2021, houve uma duplicação do número de casos, quando comparado com o período homólogo do ano anterior, segundo dados fornecidos ao Observador.

“Estes dados revelam uma tendência crescente no nosso país, pese embora também uma maior sensibilização da população para a denúncia dos casos de intrusismo, onde a SPME tem encetado esforços, quer pela sensibilização de profissionais médicos em formação, quer por campanhas dirigidas à população”, diz a responsável por este departamento, Inês Abreu.