O deputado socialista e coordenador na comissão parlamentar de Saúde espera que seja possível alcançar um acordo com os médicos antes da Jornada Mundial da Juventude. Apesar de defender o direito à greve, Luís Soares diz que o ideal seria que os médicos não entrassem em greve na semana em que o Papa Francisco visita o país.

Quanto à atual situação nos serviços de obstetrícia e ginecologia, Luís Soares justifica as dificuldades no Hospital de Santa Maria com as obras que estão a decorrer e que eram “uma aspiração antiga”. O deputado socialista que acredita ainda que até ao final do ano podem “surgir boas noticias no que toca à situação dos médicos de família”.

Já sobre o momento que se vive na Assembleia da República, o deputado do PS segue o discurso de Pedro Nuno Santos e cita o agora colega de bancada para dizer que “é mais um para a batalha” de suportar o Governo de maioria absoluta e deixa ainda elogios a Marta Temido, que coloca também no leque de ativos do PS.

