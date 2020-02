Nunca quis ser atriz. E agora aguentemo-nos, nós todos que temos Luísa Cruz como entidade superior, pedaço sagrado do teatro português. Lidemos com isto. Ao mesmo tempo admite: “Acho que hoje já não posso dizer que não gosto, porque seria um grande desrespeito por todo o trabalho que eu fiz e por todas as pessoas que me seguem, e por todas as pessoas que estiveram comigo estes anos todos a formar-me”. Respiremos, menos duro assim.

Nos anos 80, quando se inscreveu no curso de Línguas e Literatura Moderna logo dela se apoderou aquele pânico do futuro em que nos vemos num espelho ou numa fotografia em que não queremos estar. Luísa Cruz não queria dar aulas toda uma vida. Queria, numa altura em que isso era ave mais do que rara, ter enveredado pelo shiatsu, acupuntura, no fundo, pela via das medicinas alternativas que hoje aqui estão escancaradas. Desde cedo que aprendeu instrumentos, desde cedo que queria seguir canto. Tentou o Conservatório, mas foi-lhe vedada a entrada. Foi no átrio do mesmo edifício que viu que por lá também existia algo chamado formação de atores. E agora aqui estamos, diante de uma das mais prestigiadas atrizes de sempre do nosso país.

Está em cena no Teatro Aberto até 1 de Março com A Criada Zerlina, um texto de Hermann Broch, com encenação de João Botelho e que estreou no CCB em 2019, com direito a Globo de Ouro. Antes disse esteve com John Romão em Virgens Suicidas, na Culturgest. E esperemos que oportunidades não faltem nos próximos tempos. Queremo-la por perto.

Tive a oportunidade de estar em dois ensaios ainda numa fase inicial do processo de A Criada Zerlina. E pude, de facto, comprovar a árdua tarefa que é fazer este texto. O que é que foi mais complexo?

Qualquer pessoa que se lança num monólogo, acho que a primeira coisa que pensa é: será que consigo memorizar isto tudo? Um texto de uma hora e meia em que se está sempre a falar é assustador.

Isso assim numa primeira fase, certo?

Sim, foi assim o primeiro impacto. Ai que giro, muito bem, mas tudo isto vai ter que estar memorizado. Depois houve umas partes, como o início, em que o João Botelho decidiu que ia ser gravado, porque era uma outra zona do texto, até porque isto não é um texto dramático, não foi escrito para teatro, é uma espécie de um conto, um mini-romance, mas que tem estas tiradas tão grandes que é tentador fazê-lo como monólogo. Mais à frente foi uma corrida contra o tempo, porque por muito tempo que se tenha parece que nunca chega, quando se começa a escavar o texto, tomar as opções, colocar as cartas na mesa e depois selecionar, para cada ideia, para cada palavra. E ainda foi preciso tentar que isto fosse a voz de todas as pessoas que não têm voz, porque ver neste texto só uma senhora a falar é muito redutor. E também não é uma questão social, ainda que seja muito importante. Mas para mim é ainda mais profundo, é uma questão de identidade e aí é que foi preciso escavar.

À partida o monólogo é um desafio que a alicia?

Faz-me mais medo do que desejo. Agora tão cedo não me apetecia nada outro.

No entanto há aqui uma reposição no Teatro Aberto.

Sim. E nós, na altura, queríamos fazê-lo mais perto das datas do CCB, mas, por motivos de programação, não foi possível e então estamos a fazê-lo agora. E ainda vamos a Ovar, ao Porto e a Faro.

[um excerto de “A Criada Zerlina”:]

E como é que é voltar a este texto, passado um ano?

É preciso rememorizar não só o texto, mas todas as ideias. Aqui houve uma coisa acrescida: ganhei um Globo de Ouro com este trabalho e agora tinha de o defender mais ainda, porque afinal as pessoas que não viram também têm direito. Há um ano tive só dez dias no CCB, senti a responsabilidade de mostrar que isto valia aquilo que tinha recebido. Mas como costumo dizer: os prémios e o reconhecimento são ótimos porque quer dizer que chegam a muitas pessoas e que não foi em vão, ou que pelo menos fez pensar. O verdadeiro prémio são as pessoas com quem se trabalha, claro.

É interessante dizer que é um trabalho merecedor de um Globo de Ouro, normalmente as pessoas tendem a dizer que podia ter sido outra qualquer pessoa a vencer.

Podia ter sido outra das atrizes nomeadas, claro.

Há pouco tempo participou também no espectáculo Virgens Suicidas, de John Romão. Aquilo é quase uma seita.

O espectáculo tem por base dois textos: As Virgens Suicidas, do Jeffrey Eugenides, e o Mine-Haha, do Frank Wedekind. São dois textos que têm uma coisa em comum: a clausura. As pessoas em clausura não voluntária, forçada, como uma prisão, onde são obrigadas a fazer coisas, não sabem muito bem porquê. Outro tipo de clausura é a prisão, mas nesse caso, em princípio, a pessoa fez algo de mal e vai para a prisão. Nestas duas situações não há isso, portanto não é bem uma seita, é quase como se fosse uma experiência de laboratório, onde o ser humano tem de passar por aquela clausura, não tem contacto, nem sabe muito bem o que é ou se há mundo exterior.

Se a Luísa tivesse que criar uma coisa assim – com fins benéficos, atenção, não havia opressão nenhuma – o que é que criava, ou seja, o que é que gostava que fosse a doutrina?

Acho que a clausura é sempre má quando não é voluntária, portanto à partida não, não havia clausura forçada. Isso deve ter terrível. Mas se fosse um trabalho voluntário, acho que escolheria qualquer coisa ligada à natureza.

Observação, por exemplo?

Observação, experimentação, não só agricultura, mas observar e ver como, sei lá, plantas e insetos interagem, não sei, qualquer coisa ligada à natureza.

Porquê?

Porque me sinto ligada à natureza, quando estou muito tempo só com betão à minha volta começo-me a sentir mal.

Faz uns retiros, de vez em quando?

Quando tenho tempo faço, nem que seja numa hora ir ver o mar. A cidade tem um efeito opressor em mim se nela ficar muito tempo, ou se não tiver férias, ou se não tiver fins-de-semana, se estou sempre a trabalhar há um dia que me começo a sentir mal.

Mas é em regime pessoal ou são aqueles retiros que agora se faz muito em que não se pode levar o telemóvel, nem falar durante cinco dias?

Não, isso não é algo que me atraia. Tudo o que é imposto… epá, se tivesse que fazer faria, para um trabalho ou assim, aí era encarado de outra forma. De livre vontade não gosto da clausura, e devo confessar que estar muito tempo dentro de um teatro, muitas semanas e meses, e depois espectáculos à noite e ao fim-de-semana também… ou a fazer novelas, quando quase que não vemos a luz do dia… é muito aterrador e aflitivo para mim.