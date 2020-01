Conta que a mãe lhe pediu que desse uma hipótese à nova vida e que foi isso que fez, mas que ao fim de um ano acabou por lhe dizer que preferia viver com o pai, com quem não morava desde os 8 anos e de quem não era sequer próxima — “Naquela altura não conhecia bem o meu pai, ele estava sempre a trabalhar, não foi um pai que se possa dizer muito presente”.

Acusa o namorado da mãe de a maltratar psicologicamente e revela que uma decisão judicial espanhola determinou que, não obstante a sua vontade e a do pai, é com a mãe que terá de estar, pelo menos até ao processo de regulação das responsabilidades parentais, a correr naquele país, estar concluído.

No fim, pede ajuda para ficar em Portugal, chora porque a mãe já não é a mesma e conta que o tio lhe escreveu a riscá-la da família — “Se posso ficar em Lisboa, porque não hei-de ficar?”. “Que fique a declarar que eu sou uma pessoa que não fuma, que não bebe e que tira muito boas notas, que quer ser neurocirurgiã! E não vou poder. Sabem porquê? Porque a minha mãe destruiu-me. Eu estava na escola, e a minha mãe tirou-me da escola, mandou uma carta ao Ministério da Educação a proibir a minha matrícula em Portugal. Uau! Destruiu o meu futuro já. O meu futuro está destruído. Já só falta dar cabo de mim. É tão injusto. É tão injusto. E o tribunal não faz nada!”, termina em tom de desespero e a soluçar.

“A professora de Matemática tinha dito numa aula que eu já não estava na escola”

Aluna do 10.º ano, Luísa L., que tem dupla nacionalidade, portuguesa e espanhola, está em Portugal desde 19 de junho, dia em que chegou para passar as férias de verão com o pai, Luís Lopes, 63 anos, professor de História destacado a tempo inteiro no Sindicato Nacional e Democrático de Professores (SINDEP).

Depois de, na segunda infância, pouco ter convivido com ele, reaproximou-se do pai ainda antes da separação, mas só depois dela é que começou a alimentar a ideia de regressar a Lisboa, cidade onde viveu e estudou, no Instituto Espanhol, até ao fim do terceiro ano e onde conserva ainda as melhores amigas.

Este ano, ao longo das férias, Luísa foi-lhe dizendo que não queria regressar à moradia com piscina e jardim, isolada e a cerca de 8 quilómetros da localidade mais próxima, onde vivia com a mãe, Marta R., 47 anos, criadora de cães, e o namorado dela.

Foi por isso que, em agosto, já com o divórcio sem consentimento a correr em Portugal há largos meses, Luís L. deu início, por iniciativa própria e em Navalmoral de la Mata, a um processo de regulação das responsabilidades parentais e pediu a guarda da filha.

Até então, e apesar de o casal já estar separado de facto pelo menos desde 2017, nunca tinham legalizado a situação de Luísa — o que fez com que as queixas que Luís apresentou junto das autoridades espanholas em outubro desse ano, quando chegou a Badajoz para visitar a filha e encontrou a casa onde ela morava com a mãe vazia, não tivessem qualquer seguimento ou consequência. “Como não tínhamos feito a regulação do poder paternal, a polícia considerou que não havia rapto parental. Ela estava com a mãe, estava bem, não podiam fazer nada”, explica Luís L. ao Observador. Pouco mais de dois anos depois, ironicamente, é ele quem está a ser acusado desse mesmo crime pela justiça espanhola.

Quando setembro chegou, Luísa recusou-se terminantemente a voltar para Espanha. Luís L., preocupado com a filha e com os relatos que ela lhe fazia, concordou. E avisou Marta R. de que Luísa ia ficar a morar consigo: até já a tinha matriculado numa escola portuguesa, a Secundária José Gomes Ferreira, em Benfica.

Nessa altura, Luísa também já estava inscrita na Escola Secundária Albalat, em Navalmoral de la Mata — e foi isso mesmo que Marta R. disse ao ex-marido, antes de lhe pedir que levasse a filha de volta a casa. “Ela este ano ia passar as férias escolares todas em Lisboa e eu até entendo, Lisboa tem mar, tem surf, o pai paga-lhe as aulas de surf, comprou-lhe uma prancha — é mais giro do que estar comigo, que este verão estive a trabalhar. Disse-lhe ‘vai, aproveita, se o teu pai te pode proporcionar isso’. Nunca pensei que isto fosse acontecer”, garante a criadora de cães, ao telefone e em português perfeito, ao Observador.

Quase quatro meses depois desta troca de e-mails, Luísa mantém-se em Lisboa mas já foi a Navalmoral de la Mata, no passado dia 11 de novembro, dizer à juíza que, por muito que goste da mãe, quer mudar-se para casa do pai. Apesar de ter sido matriculada em duas escolas em dois países, de ter apenas 15 anos e de não ter concluído a escolaridade obrigatória, desde o início de outubro que não vai a uma única aula e já perdeu todo o primeiro período.

Depois de ter frequentado a Secundária José Gomes Ferreira, como aluna provisória, no final de setembro foi-lhe anulada a matrícula pelo Ministério da Educação, na sequência de uma decisão do Tribunal de Família e Menores de Lisboa. “Fui à escola durante duas semanas, depois fui operada e tive de ficar uma semana e meia em casa. Nessa altura, uma colega escreveu-me a dizer que a professora de Matemática tinha dito numa aula que eu já não estava na escola”, explica Luísa, sentada na zona de escritório adjacente ao seu novo quarto, onde ainda tem colado o horário do curso de Ciências e Tecnologias do 10º 4, a turma a que deixou de pertencer.

“Fiz um pedido ao tribunal para a Luísa poder ser operada aqui em Portugal às amígdalas, uma cirurgia que vários médicos a aconselharam a fazer, mas que a mãe não autorizou, e para poder formalizar a matrícula na escola portuguesa. O tribunal, que diz que não é competente para decidir porque há um processo de regulação das responsabilidades parentais a decorrer em Espanha, autorizou a operação, mas não a matrícula. Isto aconteceu no final de setembro, numa altura em que, em Espanha, o número do processo que meti em agosto ainda nem tinha sido atribuído”, revela Luís L..