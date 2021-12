Macau. A detenção de um dos maiores junkets e a pressão de Pequim: como se desenha o fim do jogo VIP no território

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Há 15 anos que Macau regista recorde atrás de recorde: em 2006 as receitas de jogo ultrapassaram as de Las Vegas, em 2013 atingiram os 40 mil milhões de euros e em 2019 tinha o segundo maior PIB per capita do mundo — o mesmo ano em que o pequeno território, com apenas 32 quilómetros quadrados, foi visitado por uns estonteantes 39,4 milhões de visitantes.

Mas esta espiral de crescimento sofreu uma paragem súbita, e não apenas devido à pandemia. À boleia da Covid-19, os planos para Macau são de um arrefecimento permanente da economia. Quando se assinala o 22º aniversário da transferência para a China, a antiga colónia portuguesa assiste a uma mudança profunda no seu setor mais lucrativo, com mudanças políticas e jurídicas a ditarem o fim dos promotores de jogo.

Com o encerramento de fronteiras, no final de 2020 as receitas dos casinos — o motor da economia — tinham levado um tombo de quase 80%, mas na pequena região administrativa especial, o receio era relativo: operadoras de jogo e governo tinham os cofres acolchoados, era uma questão de tempo até os turistas regressarem e a árvore das patacas voltar a dar frutos.

Tudo mudou, porém, no dia 28 de novembro com a detenção do empresário Alvin Chau, diretor executivo da Suncity, a maior empresa de junkets de Macau. Este é um termo pouco conhecido em Portugal, mas faz parte do vocabulário corrente do território, não fossem os junkets, angariadores de grandes apostadores para os casinos, responsáveis por parte significativa da receita do jogo.

Os junkets levam jogadores de peso para as chamadas salas VIP — quase todos oriundos da China continental, onde o jogo é ilegal. Desde o início deste ano é também expressamente proibido fazer ali promoção ao jogo, invalidando uma fatia significativa do negócio.

Alvin Chau, o promissor

Ao contrário de muitos outros líderes de empresas de junkets, Alvin Chau era um homem que dava nas vistas. Em Hong Kong ocupava frequentemente as capas das revistas cor de rosa devido à sua atribulada vida amorosa, e em Macau esteve associado a uma série de eventos públicos de alto nível, como o Grande Prémio e o Festival Internacional de Cinema. Em 2019, quando se especulava sobre a atribuição de novas licenças de jogo, esperadas em 2022, a Suncity vinha várias vezes à baila como um possível novo ‘player’.

“Chegou a ser tão proeminente que se falava de vir a estar na corrida para uma licença de jogo. Em 2013 era membro da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês. Parecia ter boas ligações na China, por isso, sim, foi uma abrupta surpresa para toda a gente em Macau”, diz ao Observador Ben Lee, analista da consultora de jogo IGamiX.