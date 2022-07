Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No Supremo Tribunal Militar no Campo de Santa Clara, em Lisboa, encontra-se um suspeito do costume. Juízes e funcionários gozam as respetivas férias judiciais. Não há réus nem advogados à vista. Há, isso sim, um computador à espera de alguém na sala de conferências, nada mais. O suspeito é Manuel João Vieira, de camisa e gravata, agarrado a uma muleta por causa de um problema no joelho, que deambula por aquela sala para agarrar uma garrafa de água. “Esta época já foi, já não vou aos treinos”, suspira. No hall do lado de fora, centra-se um pequeno caos saudável com técnicos, câmaras, assistentes e outras figuras essenciais para que tudo isto aconteça. Faz calor, o final de tarde está a chegar, mas é preciso trabalhar. Ena Pá 2000, “Mundo Catita”, candidatura presidencial, Manuel João Vieira anda novamente dedicado à política, é disso que se trata?. Não, desta vez o assunto é outro.

Esta quinta-feira foi dia marcado na agenda para rodar mais uma cena de “Madrugada Suja”, produção na qual o cantor-entertainer-candidato volta a ser ator, agora como poderoso construtor Acrísio Travassos, CEO da BlueOcean. Falamos de uma nova série da RTP1 de seis episódios, uma adaptação livre do livro — feita por Filipa Cabrita de Sousa — com o mesmo título, escritor por Miguel Sousa Tavares, que será estreada em 2023.

