Almoço no Coyo Taco

Cais do Sodré e Príncipe Real. Sábado e domingo, das 11h30 às 13h

Para carregar no picante antes de ir para casa: os dois restaurantes mexicano Coyo Taco abrem as portas para quem quiser antecipar o almoço. Entre tacos, burritos e quesadillas, com ou sem margarita a acompanhar, a sugestão é de repasto, minutos antes do dever de recolhimento, altura em que terá tempo de sobra para digerir os vários níveis de picante postos na mesa. Quem quiser também pode tê-los a bater à porta. Durante todo o dia, as entregas são feitas pelas plataformas UberEats, com oferta de churros em pedidos superiores a 15 euros, na Glovo e na Bolt, onde a mesma iguaria tem 50% de desconto.

Avenida Q Hangover Brunch

Teatro Maria Matos, Lisboa. Sábado e domingo, às 10h

Para aliar teatro e comida no mesmo programa: o pacote especial da Avenida Q serve-se mais cedo e com direito a brunch no final. O espetáculo continua em cena no Teatro Maria Matos e, sábado e domingo (bem como no fim de semana seguinte), será seguido de uma visita ao Hotel Lutécia, mesmo ao lado, para uma refeição mesmo a tempo do toque para recolhimento. Tudo começa às 10h, de olhos postos no palco. Os bilhetes variam entre os 28 e os 30 euros, já com o brunch incluído.