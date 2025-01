Mães e mulheres que lidam com medos e culpas. Em Évora, à cabeceira da maternidade, fala-se de saúde mental 24 horas depois do parto

Uma iniciativa

Por volta do meio-dia, seis mulheres reúnem-se numa sala da Unidade Local de Saúde (ULS) do Alentejo Central, em Évora. Sentam-se em círculo roda para contar o que sentem e como se sentem. O que está prestes a acontecer é uma partilha profunda, íntima e intensa, de emoções que moem, preocupações que não largam dias e noites, medos e dúvidas comuns, culpas que se agarram à pele. Haverá desabafos e lágrimas, relatos de ansiedades e tristezas, palavras carregadas e silêncios, sorrisos e alívios por saberem que não estão sozinhas. Haverá experiências que se cruzam, tão semelhantes nas angústias. Chove lá fora e está vento, é um dia de inverno com nuvens carregadas. Ali perto, no pátio em frente à porta do edifício, vive uma laranjeira carregada de fruto. Cá dentro, é dia de sessão do grupo psicoterapêutico, o primeiro de 2025, do Programa de Saúde Mental Perinatal, que junta grávidas e mães em sofrimento emocional.

“Comecei a ser tratada pela psiquiatra logo no início da minha gravidez”, diz Ana Filipa Pereira. “Tive um burnout mesmo antes de engravidar.” A mulher de 33 anos apresenta-se desta forma. Foi mãe pela primeira vez há mês e meio, uma gravidez não planeada. “Tinha medo de as coisas correrem mal, que a culpa fosse minha e que me culpassem. Queria que tudo corresse bem, já tinha sido descuidada em relação à gravidez.” Um burnout primeiro, dois meses depois, soube que estava grávida. A vida mudou, tudo lhe parecia ao contrário, o chão a tremer debaixo dos pés, demasiados porquês, poucas respostas.