Luís Costa, conhecido no mundo da música eletrónica e das pistas de dança como Magazino, chegou ao Jardim de Santos sozinho, esta segunda-feira à tarde. Era ali o ponto de encontro combinado para uma entrevista com o Observador, a propósito do livro que publica esta quinta-feira com a jornalista Ana Ventura, intitulado Ao Vivo.

Magazino, que é há pelo menos duas décadas uma das figuras principais da música eletrónica portuguesa menos pop, menos “comercial” e radiofónica, mais desafiante nas suas variantes house e techno — com atuações regulares como DJ em grandes clubes e festivais nacionais e internacionais —, vinha do IPO de Lisboa, onde começara nesse dia mais um ciclo de quimioterapia, o “13º ou 14º” desde que lhe foi diagnosticada leucemia em dezembro de 2019.

Durante a entrevista, Luís, também sócio da editora e promotora de festas de música eletrónica Bloop, explicaria: ir para os tratamentos sozinhos e regressar sozinho é uma espécie de regra não escrita do “código de honra” dos doentes do IPO, que lutam contra diferentes estirpes do cancro. Não se trata de heroísmo nem de demonstração de valentia. É, isso sim, uma espécie de combustível para a esperança, um desafio que, sempre que cumprido, traz a Magazino uma confiança acrescida na sua autonomia e o reforço da crença de que será capaz de recuperar da doença.

A entrevista acontece num momento em que os prognósticos clínicos para a sua evolução não são, como confessa, “animadores”: para sobreviver, precisa de um transplante nos próximos meses mas só o poderá fazer se a percentagem de células cancerígenas que tem no sangue diminuir drasticamente. O novo ciclo de quimioterapia será mais uma tentativa e “Magaz”, como também é conhecido, não perde a esperança: “Hoje comecei a fazer quimioterapia, olhei para aquele saco que estava a conta-gotas a entrar no meu corpo e pensei: esta quimio é que me vai salvar, é desta vez; das outras vezes não me salvou e só me tem rebentado o corpo, mas acredito na intenção que se põe nas coisas”.

Ao longo dos quase dois anos que leva de luta contra a leucemia, Magazino foi partilhando através das redes sociais momentos da sua vida e manifestações reiteradas de confiança na recuperação. Mas não apenas: foi também contrariando todos os prognósticos clínicos que sobre ele foram feitos, resistindo quando os médicos não esperavam que resistissem.

Um dos exemplos mais forte de resistência aconteceu quando foi infetado com o novo coronavírus, num surto no IPO no último verão. Ficou gravemente doente, passou mais de 30 dias em coma, a família foi alertada porque tinha de se preparar para o pior desfecho mas Luís conseguiu recuperar da Covid-19 e do coma. No livro, conta que um médico disse-lhe mais tarde que “tinha batido à porta da morte, tinha entrado e tinha fugido pela janela”. Outro usou uma formulação distinta: disse-lhe que “já estava na cova” mas que se tinha assustado “com a areia a bater no corpo”.

A esperança passa agora por continuar a contrariar os prognósticos. E agarrar-se à crença de que os tratamentos acabarão por ter efeito, não desistindo e somando vitórias pelo caminho. A próxima que Luís quer atingir é o regresso aos pratos: já este sábado, dia 16, voltará a passar discos numa festa da Bloop que decorrerá entre as 14h e as 23h na Piscina Olímpica do Restelo e que contará ainda com Cruz (DJ, amigo e parceiro de editora de Magazino) e com dois históricos da música de dança em Portugal, Rui Vargas (que assina o prefácio do livro) e DJ Vibe.

O livro, Ao Vivo, não é a história de uma luta contra uma doença. Embora uma das secções (a última) esteja dedicada às memórias de internamentos e tratamentos — percorre, na verdade, a vida social, clínica, física e espiritual de Magazino desde que foi diagnosticado e começou a ser tratado —, antes disso Ao Vivo leva o leitor numa viagem pela vida do DJ.

Ficamos a saber quase tudo sobre o seu crescimento, a sua aproximação à música e o seu início e afirmação como DJ. Até os detalhes mais íntimos e pessoais: como cresceu, que relação teve com os familiares ao longo do tempo, que relações amorosas teve, que drogas consumiu e quais as histórias mais recambolescas e surpreendentes de uma vida de viagens e digressões.

Ao contrário da maior parte das biografias autorizadas e autobiografias, esta não é uma história de vida higienizada. Há detalhes tão íntimos e tão pessoais, contados num tom absolutamente coloquial e oral (com avanços e recuos entre datas, memórias, personagens secundárias e terciárias), que o leitor sente-se quase desconfortável, surpreendendo-se em alguns casos por estar a par daquela informação ou daquele detalhe. Ao Vivo é, assim, uma história não embelezada nem maquilhada de Magazino.

Também presente na entrevista, Ana Ventura, que mergulhou profundamente na vida e nas memórias de Magazino para o ajudar a contar aos leitores a sua história — num trabalho feito a quatro mãos —, confessava ao Observador: “Cada vez que eu tentava colocar alguma poesia era ele que me dizia: não, não. Eu dizia-lhe: lá estás tu a dar cabo dos meus violinos. Eu a querer pôr as coisas mais poéticas e ele ‘mais cor-de-rosa? Não’. O que está ali é o que ele queria que estivesse, da forma que ele queria”.

A ideia era que o livro não parecesse “uma longa entrevista”, explicavam, tendo sido necessário um esforço para que Magazino se soltasse e falasse como fala diariamente durante as conversas com Ana Ventura. Só aí se encontrou o tom certo para avançar. Outra das ideias (materializada) passava por incluir no livro alguns dos “posts” de Magazino nas redes sociais, porque “as pessoas foram começando a acompanhar aquilo que ele estava a passar”, porque “fazem parte desta história” e porque geraram até movimentos de doação de medula óssea e sangue.

A génese da ideia do livro até pertence, na verdade, a uma terceira pessoa: o DJ e radialista Rui Estêvão. Magazino não demorou muito tempo a ser convencido: um dia ou dois depois estava a enviar uma mensagem a Ana Ventura, perguntando-lhe se queria juntar-se a ele nesta empreitada. Assim foi. Juntos, tomaram decisões sobre o que deveria constar ou não do livro. Juntos, decidiram que o final seria este: “Não estou salvo mas sei que me vou salvar”.

Seria também sentado à mesa com Ana Ventura e o Observador que Luís Costa, Magazino de nome artístico, recordaria as peripécias de uma carreira de DJ que já vai longa: dos after-hours no Paradise Garage com direito a “espumante com viagra” até a uma atuação num esconderijo da organização separatista ETA, em Bilbau.

Antes de voltar à cabine da mesa de som este sábado, numa Festa Bloop em que voltará a passar discos, Magazino percorre as várias histórias do livro e faz um alerta: a falta de enfermeiros no IPO de Lisboa está a deixar outros doentes de cancro com os tratamentos (inadiáveis) adiados.

“Hoje pensei: esta quimio é que me vai salvar, é desta vez”

Antes de irmos ao livro e ao motivo pelo qual é publicado, queria perguntar-lhe: há uma semana colocou na sua conta de Instagram uma informação de uma médica que lhe disse “Luís, a doença está a ficar descontrolada”. Clinicamente, em que fase está?

Comecei exatamente hoje uma uma quimioterapia mais focada. A doença está descontrolada porque os meus glóbulos brancos dispararam. Só pude começar agora uma “quimio” mais focada na diminuição dos glóbulos brancos porque até agora estava com uma infeção.

Estive sem fazer quimioterapia durante três semanas porque com uma infeção corporal como a que tinha não podia fazer as sessões. Estando com as defesas em baixo, a quimioterapia passa a poder ser mortífera. Tem de se curar primeiro estas infeções. Esta que tive não está completamente debelada mas está quase. Vamos ver se já é tarde ou não, mas confio que não seja tarde.

É mais um ciclo de muitos ciclos.

Já lhes perdi a conta. Sei que já foram mais de dez, não sei se foram 13 ou 14…

No livro a última contabilização que aparece é: “até meados de 2021, nove ciclos de quimioterapia”.

Já foi, já foi… já foram mais uns quantos.