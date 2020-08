Encerrada há mais de um ano para profundas obras de remodelação, a Casa Fernando Pessoa, em Lisboa, prepara-se para voltar a abrir portas este sábado. A renovação foi a maior desde que o espaço museológico foi inaugurado no edifício onde Pessoa viveu os seus últimos 15 anos de vida, em Campo de Ourique. A Casa está, por isso, diferente. Ganhou um novo piso, uma maior área expositiva e melhores acessibilidades. O auditório mudou de sítio, abandonando o primeiro piso e passando para o rés do chão, e a biblioteca funciona agora num lugar mais recatado, longe do circuito de visitas. A exposição de longa duração foi renovada e tem uma nova museologia e uma coleção mais alargada, que conta com a biblioteca particular de Pessoa no seu centro — o segundo piso é-lhe inteiramente dedicada, assim como à sua marginália, as notas que Pessoa deixou e que são tão importantes para o estudo da sua obra.

Esta foi a primeira grande remodelação feita na Casa desde que esta abriu portas em 1993 e uma das principais preocupações dos responsáveis foi melhorar a sua acessibilidade, não só em “termos de circulação”, mas também em “termos de discurso museográfico, de acessibilidade das peças”, salientou a diretora, Clara Riso, que acompanhou o Observador numa visita ao novo espaço. “‘Acessibilidade’ é uma palavra-chave em todo este projeto. A obra civil de remodelação teve muito que ver com essa acessibilidade em termos de circulação. Passou pela entrada e pela reorganização dos espaços, mas é uma palavra que nos é muito cara também nesta forma de construir a exposição. As peças estão expostas de uma maneira que é mais acessível. Os livros estão agora mostrados, com as devidas medidas de conservação. [Estão] mais próximos [do público], do contacto direto dos visitantes”, disse.