"Maioria absoluta do PS é sinal de atraso político"

O deputado da Iniciativa Liberal, Bernardo Blanco foi o mais jovem a discursar na sessão solene do 25 de abril e não se opõe a uma no 25 de novembro. No dia em que começou o debate do Orçamento do Estado, critica o esforço fiscal que o Governo impõe e sobretudo o dinheiro que é gasto na TAP, onde gostaria de ver a companhia aérea ser privatizada com tranquilidade.

Em entrevista ao Observador, no programa “O Sofá do Parlamento”, Blanco falou ainda do partido e deixou uma garantia: apesar das novas caras, João Cotrim Figueiredo continua a ser aposta e está de pedra e cala na liderança.

[Ouça aqui o Sofá do Parlamento com a entrevista a Bernardo Blanco e os melhores momentos da sessão solene do 25 de abril]

Fez o discurso da Iniciativa Liberal no 25 de abril e falou do longo sono que o país atravessa. Falou em três aspetos, começamos pela economia. Em dia de debate do Orçamento, para perguntar se a carga fiscal é o alfa e o ómega dos problemas do governo de António Costa?

Mais do que a carga fiscal, prefiro o conceito de esforço fiscal que era bastante utilizado por Mário Centeno, que é basicamente saber se face aos impostos que pagamos e face aos rendimentos se os impostos são altos ou baixos. O nosso esforço fiscal é muito alto porque temos impostos de país nórdico e rendimentos de país de sul/leste da Europa. Esse é o fator principal para o país não ter crescido. O mesmo para as empresas: se uma grande empresa estiver indecisa em vir para Portugal, onde paga 31% de IRC ou ir para a Irlanda pagar 10%, não tem grandes dúvidas. E depois, claro, as famílias e as pessoas, onde consideramos que é preciso baixar o IRS. A média europeia é de quatro, Portugal vai passar a ter nove. Queremos não só baixar os escalões mas também o IRS. Tendo em conta agora a inflação, para aumentar o poder de compra, temos insistido na questão do IVA sobre a energia e o ISP, porque aí toda a gente paga.

A provocação era outra: para a Iniciativa Liberal, há mais problemas para além dos impostos?

Obviamente. Tenho dois pontos-chave: Educação e Saúde, onde queremos um modelo em que o Estado é financiador mas não prestador. No que toca à Saúde, as pessoas escolhem o hospital público ou privado que querem e o Estado paga esse serviço ao prestador. Foi um erro acabar com as PPP. O mesmo para as escolas, onde o PS acabou com o pouco que havia, os contratos simples de desenvolvimento, achamos que isso deve ser revertido. E há ainda uma componente social e ambiental.

É possível ir mais longe na redução de impostos sobre a energia sem pôr em causa as contas certas que o PS tem como bandeira?

Para não pôr em causa essas contas certas ou aumentamos impostos ou reduzimos despesa. Estamos do lado da redução da despesa. Este Orçamento tem cerca de 650 milhões para a TAP mas pode chegar a 990 milhões. Esse valor é 40 vezes o que se vai gastar no IRS jovem. Por isso, é uma questão de escolhas. Achamos que se deve aumentar o IRS Jovem e não colocar tanto dinheiro na TAP ou colocar bastante menos dinheiro. O exemplo da TAP é bom, tendo em conta o montante, mas há várias outras áreas onde cortar.