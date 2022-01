Mais de 100 médicos entram no internato com nota “negativa” na Prova Nacional de Acesso

“Ter 19 pontos é, por isso, ter menos do que respondendo à sorte, ao calhas”, afirma. Na sua opinião, mesmo sendo uma prova de seriação, devia haver uma nota mínima: quem tivesse menos de metade, uma negativa, não poderia seguir para o internato.

Porque se acabou com a nota mínima?

“Durante anos, se um aluno tivesse menos de 50% na Harrison não se podia seguir para o internato, mas nessa altura havia muitos candidatos e poucas vagas”, recorda Valentim Lourenço. “Há uns 15 anos, acabou-se com a nota mínima e, na minha opinião, a decisão foi tomada também porque se começou a ficar com vagas por preencher. Faltavam médicos com nota alta para ocupar os lugares do internato”, diz o ginecologista e obstetra. Nessa altura, recorda, “o argumento dos que chumbavam na Harrison, e que defendiam o fim da nota mínima, era o de que o exame era muito difícil e servia de seriação, não de avaliação”.

Valentim Lourenço lembra um caso de uma médica com quem conviveu, que entrou no internato com 30%, chumbou-o por duas vezes e que, para conseguir passar, acabava a ter de fazer em 3 ou 4 vezes o que os colegas faziam à primeira. “Neste caso, era uma médica que vinha do estrangeiro, de um sistema de ensino diferente do português e que não tem a mesma qualidade do nosso.” Muitas destas baixas notas da PNA são, na sua opinião, de alunos estrangeiros que procuram equivalência dos seus cursos para o sistema português e que têm uma preparação mais fraca.

Para o sistema de saúde português considera que o problema é todos conseguirem entrar no sistema, devido a uma decisão que, para si, tem uma explicação simples: o Ministério da Saúde precisa de garantir que tem médicos no Serviço Nacional de Saúde. “E são estes profissionais, muitos que acabam a especialidade com más notas, que têm menos formação de base, que vão para os hospitais para garantir que se cumprem as necessidades de mão de obra barata”, acusa. Os que têm melhores notas acabam por fazer carreira no privado ou até optar pelo estrangeiro, defende, onde lhes são oferecidas melhores condições de trabalho.

Por tudo isto, Valentim Lourenço insiste na nota mínima: “A PNA é um exame de raciocínio clínico, não é por se decorar livros, como no Harrison, que se tem boa nota.”

Embora o concurso de internato da especialização seja da responsabilidade do Estado, é a Ordem dos Médicos quem faz e quem trata da validação da prova. “Acredito que haja alunos que simplesmente não estudaram, ou que só vão tentar o internato no ano seguinte e vão só para experimentar a prova. E há os contingentes especiais. Mas quando se trata de um exame que verifica os conhecimentos médicos faz todo o sentido ter nota mínima”, defende o médico ginecologista.

No concurso de 2020, entraram para o internato médico 23 alunos com menos de 60 pontos (40% se a escala fosse de 100). Oito vagas foram ocupadas na especialidade de Medicina Interna, seis em Medicina Geral e Familiar, quatro em Imuno-hemoterapia e uma em Estomatologia. Os locais estão espalhados pelo país como, por exemplo, no Centro Hospitalar Barreiro Montijo, no de Leiria, no do Oeste ou, na capital do país, no Lisboa Norte e no Lisboa Central. Hospital de Vila Franca de Xira, o Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca e o Instituto Português Oncologia também receberam alguns destes médicos com baixa nota na PNA.

Para Valentim Lourenço, “o Ministério da Saúde tem a faca e o queijo na mão: pode mudar as regras, mas precisa destes médicos com notas mais baixas para o trabalho de sapa, e para serem desviados para as urgências.”

Olhando para os 101 colocados com nota abaixo de 75, vê-se que a maioria entrou em vagas de Medicina Interna ou de Medicina Geral e Familiar. Quanto à qualidade do ensino de medicina em Portugal, Valentim Lourenço acredita que ela é boa, embora as universidades continuem a ter demasiados alunos para aquilo que consideraria aceitável.

O Observador questionou o Ministério da Saúde sobre esta situação: se preocupa a atual ministra da Saúde, se Marta Temido tem alguma solução à vista e se, no limite, há apreensão pela qualidade dos cuidados prestados por estes profissionais. Até à publicação deste artigo, o Observador não obteve qualquer resposta da tutela sobre estas questões, nem sobre se a possibilidade de voltar a haver uma nota mínima de ingresso ao internato médico está em cima da mesa.