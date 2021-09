Na área de Engenharia passa-se o oposto. Há menos candidatos em 1.ª opção (8.331 versus 9.493), menos colocados (8.011 contra 8.669), mas mais lugares disponíveis. Este ano, as vagas sobem para 10.363 quando no ano passado ficaram pelos 9.750 e, em 2019, eram 9.382 vagas.

A descida na procura não afetou as médias dos futuros engenheiros, que desceram de forma ligeira. O curso com média de entrada mais alta do país foi o de Engenharia Aeroespacial do Instituto Superior Técnico, onde o último estudante a ser colocado neste curso — que tinha 124 vagas disponíveis, todas preenchidas — entrou com uma média de 190,5 pontos. No ano anterior, a nota mais alta foi de 191,3 em três cursos, o de Aeroespacial incluído.

A área de Ciências Empresariais, onde se inclui Gestão, foi a primeira escolha de 9.422 estudantes, quase menos 600 do que em 2020, mas suficientes para esta área se manter como a segunda mais escolhida. Ficaram colocados 7.618, cerca de menos mil do que no ano passado, quando conseguiram colocação 8.669 estudantes.

23% dos alunos não conseguiram lugar

Desde 1998 que não ficava um número tão grande de alunos fora do ensino superior. Quase 23% dos candidatos à 1.ª fase do concurso nacional de acesso não conseguiu colocação o que, em números absolutos, equivale a 14.552. Valor mais alto do que este tinha sido atingido, pela última vez, no século XX quando 16.513 não conseguiram entrar no ensino superior.

O ano passado o número já tinha sido elevado e ficaram sem lugar 11.597 alunos quando, há dois anos, eram 6.536. Num ano em que o número de candidatos foi de 64.004 para 55.307 vagas era inevitável que se desenhasse este cenário. Apesar disso, também há recordes pela positiva e os 49.452 alunos colocados representam o segundo valor mais alto em três décadas. Em termos percentuais, os 77% colocados representam o valor mais baixo desde 2001.

Em contrapartida, sobem os novos estudantes nos ciclos de estudo com maior concentração de melhores alunos. Com 4.893 colocados, os cursos com maior índice de excelência dos candidatos aumentam em cerca de 7% face ao ano anterior (quando tinham sido colocados 4554 novos estudantes).

O índice de excelência de um curso é calculado através do número de candidatos com nota de ingresso igual ou superior a 17 valores e que se candidataram a cada licenciatura em 1.ª opção. Só quando o número de bons alunos é superior à oferta disponível é que se pode aumentar as vagas.