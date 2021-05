Há mais de 400 dias que o número 24 da Rua Nova do Carvalho estava fechado, sem filas e sem pessoas a entrar. Desde que a pandemia da Covid-19 chegou a Portugal que o Musicbox, clube noturno de concertos que tem a sua morada na chamada “rua cor-de-rosa” do Cais do Sodré, em Lisboa, não acolhia um concerto presencial. Aconteceu esta quarta-feira, 5 de maio. “Isto não é bem uma retoma, mas é um começo”, explicava ao Observador, sentado numa esplanada, o diretor da empresa proprietária do espaço — a CTL —, Gonçalo Riscado.

O Musicbox não foi o único clube lisboeta a reabrir passado mais de um ano, a única sala independente de concertos ou DJ sets da capital a retomar agora programação. Por sala independente, leia-se: espaços de programação noturna que não são públicos (como os cine-teatros) e que, tendo programação musical regular, dependem também da receita e consumo de bar para financiar os seus concertos.

Dois dias antes, na segunda-feira, tinha sido o clube B.Leza a voltar a receber um concerto mais de um ano após fechar portas. No mesmo dia, esta quarta-feira, também o Hot Clube de Portugal voltou a receber concertos de jazz com público — depois de mais um ano de portas fechadas e apenas a promover livestreams pelas redes sociais. Na sexta-feira, 7 de maio, é a Casa Independente que volta a ter concertos presenciais. E no sábado, dia 8, o mesmo acontece com o RCA Club. Seguem-se Titanik, também no Cais do Sodré, (dia 17), Village Underground Lisboa, em Alcântara (dia 29) e Damas, na Graça (3 de junho).

A estes ainda acrescem o Lounge, a associação Valsa e o Lux Frágil, que chegaram a reabrir momentaneamente na fase de desconfinamento do verão passado mas que voltaram agora (caso do Lounge) ou estão prestar a voltar (casos da Valsa e Lux Frágil) a abrir portas ao público para concertos e DJ sets. E dia 19 de maio reabre a Casa do Capitão, um novo hub de concertos que abriu pela primeira vez no verão passado. A programação prevista por todos estes espaços pode ser consultada aqui.

Voltemos ao desconfinamento da rua cor-de-rosa. Às 16h, quem chegasse à porta do 24 da Rua Nova do Carvalho via dois cartazes: do lado direito, uma referência à iniciativa #aovivooumorto, a manifestação que ocorreu a 17 de outubro promovida pelos clubes independentes de concertos e DJ sets que — por não terem habitualmente lugares sentados nem folga orçamental para reduzirem drasticamente a lotação dos seus espaços — se queixavam de falta de apoios e diziam estar com a corda na garganta. À esquerda, inscrito num cartaz, liam-se as palavras: “Desembargo: maio e junho”.

No interior do Musicbox estava já, três horas antes da porta abrir, João Nogueira, o gerente do espaço. E via-se o que nunca antes se vira no Musicbox: no lugar da habitualmente apinhada pista de dança estava já uma série de mesas distanciadas com duas cadeiras cada uma. Em vez de 280 corpos, com os novos lugares sentados o Musicbox passa a poder receber apenas 22 pessoas devidamente distanciadas.

No canto direito, ao início da pista, uma esfregona denunciava as limpezas recentes. Também no chão, uma fita métrica ainda esticada mostrava o cálculo de dois metros de distância usado para separar as mesas de pares, com duas cadeiras cada uma. O gerente João Nogueira, que trabalha no Musicbox há cinco anos, explicava os preparativos: “Tenho vindo aqui. Foi preciso manutenção mesmo durante este tempo que estivemos fechados, para controlo de pragas e para algumas limpezas. Mas a limpeza do espaço a fundo foi agora. Foi preciso fazer a arrumação, preparar o equipamento e a parte técnica. Tivemos de arranjar estas mesinhas para as pessoas estarem todas sentadas”.