Minutos depois, eram mesmo as luzes as protagonistas do concerto. No refrão –“enquanto não há amanhã, ilumina-me, ilumina-me” — muitos telemóveis pairavam no ar com a lanterna ligada, mas Pedro Abrunhosa, com uma vista privilegiada do palco, espantava-se com outros detalhes. “Não acredito, há luzes acesas nas casas, pessoas à janela e na varanda, há carros estacionados com os faróis acessos”, disse, enquanto eternizava o momento, filmando-o.

Irrequieto e insatisfeito, Abrunhosa desceu do palco e desafiou a distância de segurança entre o gradeamento, andou uns metros pela plateia e ajoelhou-se no chão, como um gesto de agradecimento. “Pode não ser o fim, mas estamos no princípio do fim”, disse, arrancando mais uma dose generosa de aplausos.

Já no final do encore, o cantor confessou ter sido feliz. “Estávamos todos muitos felizes em palco. Ao fim de um ano e uns meses, este é o primeiro concerto de pé e é uma sensação normalidade retomada. Há uma felicidade em voltar ao local natural onde as canções se consomem, o palco. Um concerto com público em pé era uma coisa vulgar e agora é o pico de um simbolismo de uma atividade retomada.”

Depois de uma hora e meia de concerto, o músico não tem dúvidas que o espetáculo que acabou de protagonizar “é uma experiência científica” e não esconde o peso da responsabilidade. “Sinto-me responsável pelo que se vai passar, estamos todos à espera do resultado e creio que será positivo.” Do palco, Pedro Abrunhosa diz ter sentido “uma clara sede em voltar a usufruir do convívio e da cultura”. “Vi pessoas que estavam fora da cerca em carros a fazer sinais de luzes permanentes, mas também gente à janela e à varanda. Parecia um anfiteatro natural.”

O cantor acredita que o caminho para chegar à realização de grandes eventos pode muito bem ter começado esta sexta-feira, em Braga. “Este espetáculo é uma fórmula para a retoma dos espetáculos grandes, como os festivais, em que as pessoas estão de pé e onde há uma maior dificuldade em manter o distanciamento recomendado”, sublinhou, recordando as dificuldades de um setor, “profundamente afetado, apesar das medidas do Governo” e que agora urge em trabalhar.

“O setor nunca esteve estão unido, nunca percebemos tão bem os problemas uns dos outros como agora. No tempo de recolhimento foi notório que a cultura é fundamental, o que seria dos portuguesas sem ela?” Abrunhosa contou ainda que aproveitou esse mesmo recolhimento para criar. “Utilizei esse momento para produzir mais, estive a escrever e lançarei algo em breve.”