A resistência ao golpe Militar em Myanmar começou de forma pacífica, desde protestos simbólicos a greves que deixavam claro que os birmaneses não queriam viver sob o domínio militar. À medida que a contestação foi aumentando, os militares foram respondendo com cada vez mais repressão, numa espiral de violência que chocou o mundo. Com o Exército sem dar sinais de qualquer cedência, a frustração tomou conta dos manifestantes e muitos já defendem o recurso às armas para travar o golpe.

“Toda a gente ficou enojada ao ver os líderes militares a celebrarem com uma grande parada e um jantar festivo, quando ao início do dia massacraram mais de uma centena de pessoas. As ações dos militares só fazem com que as pessoas fiquem mais furiosas. Mais do que assustados, estamos furiosos”, desabafava ao The Guardian, sob anonimato, um estudante universitário, depois de assistir às imagens do Dia das Forças Armadas (27 de março), o dia mais sangrento (morreram mais de 100 manifestantes) desde que as forças chefiadas pelo general Min Aung Hlaing tomaram o poder.

Desde o golpe de Estado, pelo menos 706 pessoas morreram às mãos dos militares, segundo a Associação de Assistência aos Prisioneiros Políticos, uma organização não-governamental que tem monitorizado as vítimas da repressão. Entre as vítimas mortais da violência do Exército há pelo menos 46 crianças.

O número de manifestantes assassinados pela Junta militar continua a aumentar quase diariamente, com um movimento de contestação a ser brutal e indiscriminadamente esmagado por um Exército que não dá sinais de querer parar o uso da força contra manifestantes pacíficos.

A raiva que se apodera sobretudo dos mais jovens, que têm estado na linha da frente das manifestações, tem levado a que cada vez mais pessoas defendam a necessidade de os manifestantes agarrarem em armas para se defenderem do Exército. “Rangum parece uma zona de guerra, só que apenas um dos lados tem armas”, disse ao Guardian Aung, de 27 anos, residente na antiga capital birmanesa.

Na adolescência, Aung chegou a sonhar ser militar, tendo sido demovido pela família, que lhe contou as atrocidades cometidas pelo Tatmadaw (nome pelo qual é conhecido o Exército) contra o seu próprio povo nas últimas décadas, esmagando qualquer dissidência ao poder da Junta militar.