O PSD já começou a desenhar as suas listas de candidatos a deputados, que partem de um montenegrocentrismo: as escolhas giram em torno do líder. O reforço de independentes nas listas e entrada no CDS em lugares elegíveis vieram acrescentar complexidade às contas do aparelho. Apesar disso, as concelhias e as distritais já estão a fechar nomes para as listas que cabe agora direção de Luís Montenegro ordenar. Há rioístas certos nas listas, como o ex-vice-presidente Salvador Malheiro, mas nem todos têm o lugar assegurado. Montenegro terá ainda de decidir o que fará com os suspeitos da Operação Tutti Frutti já indicados pelas concelhias e distritais.

O presidente do PSD decidiu dividir a elaboração das listas em dois momentos: um primeiro Conselho Nacional, na quinta-feira, em Braga, só para a aprovar a coligação; e um segundo a 15 de janeiro, dia de dissolução do Parlamento — inicialmente estava previsto que a direção nacional e as distritais fechassem tudo até dia 12, mas o prazo acabou por ser prorrogado.

Os dois maiores círculos já estão em ebulição. Em Lisboa, chegou a circular a hipótese de Carlos Carreiras, presidente da Câmara Municipal de Cascais, encabeçar a lista de candidatos pelo distrito — era essa, pelo menos, a vontade de vários líderes concelhios e dirigentes da distrital ouvidos pelo Observador. Mas tal hipótese dependeria sempre da vontade do próprio — que não será expressiva — e de negociações em cascata.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.