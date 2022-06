Mais prática e menos teórica. Novos planos para a disciplina de matemática no secundário passam pelas eleições, o IRS, os juros e o crédito

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Há uma questão que os professores de matemática costumam ouvir dos alunos: “Afinal, matemática serve para quê?”. A tutela esteve a preparar, durante os últimos seis anos, a resposta para dar aos alunos do secundário e mostrar que a disciplina é necessária para perceber, por exemplo, por que razão as eleições presidenciais de 1986, entre Mário Soares e Freitas do Amaral, tiveram duas voltas e não uma.

Esta explicação surge no capítulo de teoria das eleições, uma nova entrada, que se junta à matemática financeira e à estatística. Estes três capítulos podem ser incluídos no programa de matemática do 10.º ano do Ensino Secundário – numa vertente mais prática, menos abstrata e menos teórica. E poderão fazer parte do primeiro período do 10.º ano, para que os conteúdos sejam muito semelhantes em qualquer curso – em humanidades, ciências, artes ou no ensino profissional. Assim, “um aluno que queira mudar de matemática A para o ensino profissional no primeiro período, e vice-versa, não terá grande problema”, explica Jaime Carvalho Silva, professor e coordenador do grupo de trabalho que desenvolveu as propostas dos novos programas de matemática do ensino secundário — que ainda poderão sofrer alterações. As propostas, aliás, não são consensuais dentro da comunidade matemática.

Os documentos foram divulgados esta terça-feira, estarão em consulta pública até setembro e só o programa de Matemática Aplicada às Ciências Sociais (MACS) não teve alterações — por já ter esta vertente prática atualmente. Qualquer que seja a decisão final sobre os programas, que deverá ser tomada dois meses depois de encerrada a consulta pública, os novos programas só entrarão em vigor no ano letivo de 2024/2025, de acordo com a informação adiantada por João Costa, ministro da Educação, durante a apresentação dos documentos das Aprendizagens Essenciais de Matemática do ensino secundário.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Desenvolvidos nos últimos seis anos, os programas agora apresentados, explicou João Costa, pretendem “reequilibrar o ensino da matemática”, com a introdução de temas práticos, como as eleições, o IRS, os juros, os créditos ou a programação.

Nenhum conteúdo desaparece. No limite, poderá ser reduzido

Há novos capítulos e outros que foram reorganizados. “É introduzido um teorema que não era habitual dar-se no ensino secundário e que simplifica muito determinados cálculos, essencialmente o cálculo de limites”, explicou Jaime Silva, sempre numa perspetiva de “menos teoria”.

A maioria do capítulo das sucessões, que surge no programa do 11.º ano de matemática A, desaparece e, um ano à frente, no 12.º, o capítulo dos números complexos deixa de existir e é transportado para o primeiro ano do ensino secundário. A questão dos números complexos não é, de facto, simples. É que neste momento, um aluno do 10.º ano aprende que a equação x² = 2 não tem solução. Mas quando chega ao 12.º ano percebe que, afinal, existe solução, porque aprende os números complexos. “Uma das grandes preocupações do grupo de trabalho foi garantir a exequibilidade dos programas”, acrescentou o coordenador do grupo de trabalho para explicar a necessidade prática de transferir alguns conteúdos de uns anos para outros.