Dream.

Win.

Remember.

É desta forma que o site oficial do Campeonato da Europa de andebol, que arrancou esta quinta-feira com uma organização repartida entre Suécia, Áustria e Noruega, descreve a maior competição de seleções do continente. E é desta forma também que a Seleção Nacional regressa à fase final 14 anos depois: com o sonho de poder confirmar as indicações de equipa surpresa da prova, com a vitória no pensamento, com a motivação de poder fazer dos próximos jogos um motivo para recordar pelos melhores motivos. Como frisou o selecionador Paulo Pereira na antecâmara, o apuramento é possível “mas só a perfeição vai conseguir colocar Portugal na próxima ronda”, naquilo que seria uma surpresa “olímpica” mesmo sabendo que só mesmo os primeiros chegam aos Jogos.

“O objetivo estava definido mesmo antes do sorteio e consiste em passar à fase seguinte. Tendo a Noruega e a França é algo imponente, mas é possível. É necessário fazermos outra vez um jogo perfeito, como fizemos contra a França em abril. Quando [o Europeu] coincide com qualificações para Jogos Olímpicos, as seleções mais fortes põem a energia toda para poderem fazer o melhor Campeonato da Europa possível. Mais difícil se torna para as equipas intermédias, como nós. Mas também podemos ganhar a qualquer seleção”, comentou o técnico que chegou a acumular funções com os romenos do CSM Bucareste, em declarações à agência Lusa.

Com uma equipa que fez a fase de qualificação e que mistura duas das melhores gerações nacionais dos últimos tempos (uma representada por Tiago Rocha, Pedro Portela, Fábio Magalhães ou António Areia, outra com os mais jovens Rui Silva, Miguel Martins, André Gomes ou Luís Frade), Portugal tentará repetir esta sexta-feira (17h15) em Trondheim o brilharete feito em Guimarães na fase de qualificação, quando derrotou a França por 33-27 naquele que foi um passo de gigante para carimbar a participação no Europeu e que nem mesmo a derrota posterior em Estrasburgo por 33-24 consegue “apagar” – até porque a Seleção só nos últimos 15 minutos claudicou.