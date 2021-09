Em primeiro lugar, ele não era Bond, dizia a imprensa britânica; era Blonde, James Blonde, o primeiro 007 louro da história. Depois, era demasiado baixo. Finalmente, parecia o vilão – não o herói.

Tudo verdade. Mas, por si só, a semelhança física com o retrato do homem descrito nos livros não era garantia de nada – e George Lazenby e Timothy Dalton aí estavam para o provar (o homem que Ian Fleming tinha na cabeça como referência visual para Bond era, se quiser procurar, o cantor americano Hoagy Carmichael). Por outro lado, o próprio Roger Moore não era, propriamente, moreno. Craig parecia o mau? Parecia. Nalgumas cenas nos primeiros filmes em que surge de auricular, parece mais um segurança russo do que um espião britânico. E a altura devia ter alguma coisa a ver com isso, sim. O modesto 1,78 do louro de Cheshire comparava com o 1,86 de Moore e Pierce Brosnan, o 1,87 de Lazenby e Dalton e o 1,88 de sir Connery.

Sim, o novo James Bond teria de olhar 10 centímetros para cima para encarar “a” referência em matéria de Bonds, se por um acaso absurdo se encontrassem na rua. Mas, depois de verem os filmes, quem chamariam se estivessem em apuros? Quem vos parece realmente mais capaz de travar um ataque terrorista? De desmantelar qualquer coisa que exija mais do que duas piadas e um gadget magnético qualquer para abrir o fecho ziper do vestido da menina do casino? Daniel Craig ficou com umas quantas mazelas físicas para o contar: é ele quem faz muitas das cenas de ação dos últimos cinco Bonds, nem sempre os duplos, raramente a Computer Generated Imagery, e isso nota-se. Com vantagem.

[o trailer de “No Time to Die”, o novo filme da saga 007, com estreia marcada para 30 de setembro:]

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O criticismo em torno da escolha de Daniel Craig para encarnar o mais famoso e menos secreto de todos os agentes do mundo terminou, basicamente, assim que o viram trabalhar. “Casino Royale” (2006) é um marco na saga Bond, um dos melhores volumes da coleção e o primeiro de uma era em que 007 se tornou mais duro, mais trágico, mais real. Essa era termina agora, com a estreia de “Sem Tempo para Morrer”. Roger Moore (sete filmes) e Sean Connery (seis, mais o “apócrifo” “Nunca Digas Nunca”) vestiram o smoking mais vezes, mas ninguém foi “titular” da personagem mais anos do que Craig: 15 anos, contra os 12 de Moore e os nove oficiais de Connery, entremeados ainda pela “experiência Lazenby”. O que virá depois não sabemos, mas sabemos que, dificilmente, Bond voltará a ser leve como nas interpretações de Moore ou Brosnan. Craig mudou Bond mais do que Bond mudou Daniel Craig. Agora, dão-se, mutuamente, licença para irem cada um à sua vida.

Redefinindo um ícone

Claro. Sean Connery definiu a personagem e é, porventura, impossível competir com isso. Depois do próprio Ian Fleming, foi como um segundo criador de Bond. Materializou-o numa fórmula aparentemente simples, mas de finos equilíbrios entre ser o herói, mas ter também qualquer coisa de mau; ser sofisticado, mas ao mesmo tempo, latentemente, algo animal; ter o charme, o humor, a esperteza, mas também a dureza, a implacabilidade, uma crueldade, bem vistas coisas, a roçar o desumano. Bond não tem amigos, não tem família, não tem hesitações, não tem remorsos. Roger Moore teve o múltiplo mérito de lhe suceder, fazer diferente e continuar a fazer bem: tornou Bond mais diurno, mais divertido e, na verdade, ninguém foi tantas vezes Bond como ele. Já a Pierce Brosnan devemos tão só a ressurreição do franchise, depois dos anos zombie de Timothy Dalton e do maior intervalo de sempre sem um filme de 007 (agora igualado pela espera entre “Spectre” e “Sem Tempo para Morrer”, mas aí há a responsabilidade de um ano de atraso a imputar à pandemia) que chegou mesmo a fazer temer pela sua continuidade. Mas Craig afetou a personagem como talvez nenhum outro desde Connery.